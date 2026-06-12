Vì sao giá xăng E10 liên tục giảm?

Xăng E10 tiếp tục giảm giá trong kỳ điều hành ngày 11/6, đánh dấu lần giảm thứ 3 liên tiếp kể từ cuối tháng 5.

Trong kỳ điều hành ngày 11/6, giá xăng E10 giảm còn 22.060 đồng/lít. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu mới nhất ngày 11/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu, đưa giá xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít về 21.330 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 270 đồng/lít còn 22.060 đồng/lít, dầu diesel giảm 990 đồng/lít còn 25.870 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.040 đồng/lít về mức 18.600 đồng/kg.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng đi xuống kể từ cuối tháng 5, nối tiếp các đợt giảm ngày 28/5 và 4/6. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Diễn biến này khiến giá xăng E10 hiện thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới được đưa vào lưu hành rộng rãi, qua đó giúp giảm chi phí nhiên liệu cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vận tải.

Giá dầu thế giới liên tục hạ nhiệt

Lý giải nguyên nhân giá xăng dầu giảm liên tiếp, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Yếu tố đầu tiên là diễn biến kéo dài của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran; căng thẳng gia tăng tại khu vực Trung Đông khi Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau, Iran và Israel tấn công nhau nhưng sau đó tuyên bố chấm dứt; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Cơ quan quản lý cho biết các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 4/6 và ngày 11/6 là 116,39 USD /thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 0,37 USD /thùng, giảm 0,32%). Tương tự, dầu diesel 0,05S ở mức 139,578 USD /thùng (giảm 2,31 USD /thùng, giảm 1,63%); dầu mazut ở mức 614,54 USD /tấn (giảm 25,47 USD /tấn, giảm 3,98%).

Nhà điều hành cũng cho biết đến ngày 11/6, giá xăng tại các nước lân cận Việt Nam tiếp tục ở mức cao hơn: Thái Lan khoảng 34.560 đồng/lít (chính phủ trợ giá), Campuchia 30.743 đồng/lít (chính phủ trợ giá), Lào là 37.560 đồng/lít và Trung Quốc là 33.948 đồng/lít (chính phủ khống chế giá), trong khi Việt Nam ở mức 21.332 đồng/lít.

Đối với dầu, Thái Lan hiện áp dụng mức giá khoảng 33.505 đồng/lít (chính phủ trợ giá), Campuchia bán 33.033 đồng/lít, Lào bán 33.144 đồng/lít, Trung Quốc bán 30.893 đồng/lít (chính phủ khống chế giá), còn Việt Nam là 25.877 đồng/lít. Nhìn chung, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước láng giềng có chung đường biên giới và nhiều nước trong khu vực.

Trích lập quỹ bình ổn

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý cũng đã trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước). Cụ thể, nhà điều hành đã trích lập 100 đồng đối với mỗi lít xăng sinh học; 200 đồng/lít (hoặc kg) với dầu diesel và dầu mazut. Mức trích lập này cũng giúp giá xăng dầu trong nước giảm trong kỳ điều hành vừa qua.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng.

Liên quan việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên cả nước, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Từ ngày 1/6, việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 đã được triển khai trên toàn quốc. Bên cạnh đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030.

Theo công bố, sau 4 ngày triển khai trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ khoảng 151 triệu lít xăng. Trong đó bao gồm 141,5 triệu lít xăng E10 và 9,5 triệu lít xăng E5. Như vậy, trung bình một ngày tiêu thụ khoảng 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5, tăng so với mức trung bình tiêu thụ xăng trước 1/6 toàn quốc là 32 triệu lít/ngày.

Để hoàn thiện cơ chế điều hành và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc triển khai xăng E10. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung xăng E10 RON 95-III vào danh mục mặt hàng được công bố giá cơ sở, đồng thời sử dụng loại nhiên liệu này để thay thế xăng khoáng RON 95-III trong công tác điều hành giá xăng dầu.

Theo dự thảo, giá cơ sở của xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế kết hợp với giá ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn bắt buộc cùng các yếu tố chi phí liên quan như pha chế, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và những chi phí hợp lý khác phát sinh trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách về thuế, phí nhằm duy trì khoảng chênh lệch giá phù hợp giữa xăng E10 và xăng khoáng. Đây được xem là công cụ quan trọng để khuyến khích người dân, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng nhiên liệu sinh học, qua đó góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh.