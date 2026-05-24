Vì sao có những người càng yêu càng đau khổ?

Có những mối tình đưa chúng ta rơi vào hố sâu đau khổ. Khi yêu, đừng giả vờ hài lòng để chiều theo ý của đối phương, hãy thẳng thắn đối diện với cảm xúc thực sự của bản thân.

Nếu giả vờ để làm hài lòng đối phương, bạn sẽ phải đối diện với đau khổ.

Có những câu chuyện tình yêu rất trắc trở, là thứ sẽ dạy chúng ta những bài học để ta biết mình thật sự là ai, chúng ta muốn và cần được yêu thương như thế nào. Đây chính là kiểu tình yêu thường đem lại tổn thương qua những bài học nghiêm khắc của sự dối trá, đau đớn, hay thao túng.

Chúng ta có cả những điều cần và điều muốn và khi bắt đầu bước vào những mối quan hệ, chúng ta không ý thức được sự khác biệt hay thậm chí là tầm quan trọng của việc sở hữu cả hai. Những điều chúng ta muốn có thể được thương lượng, nhưng những nhu cầu căn bản thì không thể. Đây chính là bài học mà một mối quan hệ do duyên nghiệp dạy ta.

Tình yêu này thường tiếp cận chúng ta một cách lén lút bởi vì nó sẽ hoàn toàn không giống như mối tình tâm giao. Nó sẽ gây sốc, thậm chí chấn động. Thay vì cháy chậm và bền bỉ, nó sẽ bùng phát rất nhanh và dữ dội. Bởi vì chúng ta bị kẹt giữa vòng tuần hoàn của những cuộc cãi vã theo sau là những nụ hôn nồng cháy, chúng ta không nhận ra mình đang chịu tổn thương sâu sắc như thế nào.

Phần khó khăn nhất của mối quan hệ này đó là chúng ta không thể hiểu được tại sao mình không thể làm nó trở nên đúng đắn. Cảm giác như chỉ còn cách một phân số nữa thôi là ta có phương trình tình yêu lý tưởng!

Chúng ta vẫn tin chúng ta sẽ khiến bản thân xứng đáng với tình yêu bằng việc cư xử theo cách sẽ làm cho đối phương hài lòng, nhưng chúng ta càng cố gắng, tình hình lại càng thêm tồi tệ.

Khi trải qua tình yêu thứ hai, tôi đã mang lăng kính màu hồng này quá lâu. Tôi đã khao khát một cuộc tình trong mơ nhiều đến nỗi bỏ quên thực tại, do đó tôi sẵn sàng giữ im lặng.

Việc ở lại và xử lý những điều đáng sợ mà tôi đã biết dễ dàng hơn việc phải mạo hiểm và xem cảm giác hạnh phúc thực sự là như thế nào. Vào giai đoạn này, chúng ta vẫn kiếm tìm hạnh phúc từ bên ngoài, mà không phải trong chính chúng ta; chúng ta cho rằng mối quan hệ chính là vấn đề và chúng ta có thể sửa chữa nó, thay vì nhận ra bất hạnh đến từ sự bất mãn với bản thân và với những lựa chọn của mình..

Trong tình yêu nỗi sợ luôn hiện diện: Sợ điều người khác nghĩ hoặc nói, sợ đánh mất tình yêu của đối phương, lo sợ để làm sao mọi thứ tốt đẹp, làm sao biết lúc nào thích hợp để chấm dứt, biết lúc nào (và bằng cách nào) để vượt qua. Chúng ta vẫn chưa về đến ngôi nhà bản thể của mình và vì vậy cứ mãi đi tìm những câu hỏi bên ngoài thế giới của chúng ta.

Đôi khi cuộc tình của chúng ta không lành mạnh, thiếu cân bằng, hoặc đầy vị kỷ. Có thể sẽ có sự thao túng hoặc bạo hành về cảm xúc và/hoặc tinh thần, thậm chí bạo hành thể xác. Đa số trường hợp sẽ có những thị phi ở mức độ cao.

Đây chính xác là thứ làm cho chúng ta nghiện cuộc tình này: Con tàu lượn siêu tốc của cảm xúc có thể lên xuống liên tục. Giống như một con nghiện chờ được tiếp thêm liều, chúng ta bám thật chặt khi đi qua những đoạn thấp để chờ đến lúc quay lại những đoạn cao.

Tin xấu là, cuộc tình thứ hai của chúng ta có thể trở thành một vòng luẩn quẩn, chúng ta thường yêu cùng một kiểu người hết lần này đến lần khác, bởi vì chúng ta hy vọng bằng cách nào đó kết cục sẽ thay đổi.

Tin tốt là, tình yêu gian khổ này đến với chúng ta để chúng ta có thể giải quyết những thứ xấu xí và tiến về phía trước. Qua cuộc tình này, chúng ta sẽ trở thành con người mà chúng ta chưa bao giờ ngờ tới; chúng ta sẽ làm những việc mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là cuộc tình mà chúng ta hy vọng nó sẽ dành cho ta, cho dù đó là điều không thể.

Cuộc tình này sẽ thử thách chúng ta, không chỉ về những điều chúng ta sẵn sàng làm vì tình yêu, mà còn về người mà ta sẵn sàng gây tổn thương trong suốt quá trình. Đối với đa số, đó sẽ là chính bản thân chúng ta.

Nỗ lực cố làm cho mối quan hệ đâu vào đấy trở nên quan trọng hơn câu hỏi có nên làm như vậy hay không. Chúng ta không bao giờ dừng lại để tự hỏi liệu chúng ta có đáng phải bỏ công ra với tất cả những việc này hay không.

Chúng ta đầu tư giá trị của mình vào sự thành công của mối quan hệ, cho nên nó kết thúc bằng việc hủy hoại cảm giác về bản thân. Nhưng đây chỉ là điểm khởi đầu. Từ đây chúng ta có thể bắt đầu để xây dựng lại, để cuối cùng có thể dong buồm đi trên lộ trình khám phá bản thân.