Tình yêu của những người 'sinh ra để dành cho nhau'

Điểm chung về lối sống, suy nghĩ, cách hành xử đôi bên là thứ khiến tình yêu trở nên bền chặt hơn. Sự hòa hợp khiến hai con người xa lạ nghĩ rằng họ "sinh ra để dành cho nhau".

Sự hòa hợp về tính cách và lối sống khiến tình yêu bền chặt hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 25, tuổi 21.

Mối tình tâm giao dạy cho chúng ta thế nào là sự gắn kết với người khác. Đây thường là tình yêu đầu tiên chúng ta được trải nghiệm khi còn trẻ, có thể là thời trung học hoặc sau đó, khi chúng ta còn là những kẻ mộng mơ với lăng kính màu hồng. Chàng trai gặp cô gái, chàng trai và cô gái yêu nhau và có thể lấy nhau: Họ sống hạnh phúc đến cuối đời.

Hệt như câu chuyện cổ tích chúng ta thường đọc khi còn là những đứa trẻ.

Trước khi chúng ta thực sự biết rõ bản thân, chúng ta thường làm theo sự chỉ dẫn của những câu chuyện cổ tích này: Những điều ta cảm thấy phải làm cho xã hội, cho gia đình, hoặc cho chính những niềm tin của chúng ta, đều dựa vào những chỉ dẫn đó.

Chúng ta tin rằng, đây sẽ là mối tình duy nhất của ta. Chẳng có vấn đề gì khi ta cảm thấy có gì đó chưa đúng, hay khi ta nhận ra mình đang phải chấp nhận một số sự thật của bản thân để mọi thứ suôn sẻ, sau tất cả, điều chúng ta biết được là gì?

Rõ ràng rằng, đáng lẽ ra tình yêu phải như thế. Bởi vì nó dựa trên những tác động của gia đình hay xã hội nên tình yêu này sẽ không quá thách thức chúng ta, sẽ không tạo ra những cơn sóng.

Thường tình yêu này đến từ cùng một vị trí địa lý và bối cảnh kinh tế xã hội giống nhau. Họ có thể là người mà cha mẹ đã nhắm trước cho ta. Nó sẽ rất dễ dàng; và bởi vì nhận được sự đồng thuận và khuyến khích, chúng ta sẽ không bận tâm đến lý do tại sao có một cảm giác thất vọng âm ỉ trong trái tim ta.

Trong loại tình yêu này, chúng ta dựa vào cách người khác nhìn nhận mình nhiều hơn là những gì chúng ta đang thực sự cảm nhận.

Tình yêu đầu tiên này chính là mối tình tâm giao. Đối với tôi, bạn tâm giao là người tình thời trung học. Đó là một mối tình trong sáng, ngọt ngào, và tôi không có gì phải đem nó ra so sánh.

Chúng tôi yêu nhau dễ dàng, có lẽ là một tình yêu sét đánh. Một người bạn tâm giao, giống như gia đình linh hồn của ta, có thể là linh hồn chúng ta từng gặp rất nhiều lần, từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến khi chúng ta trở thành những người bạn tốt.

Ở bên cạnh người này làm ta thấy dễ chịu và chúng ta lầm tưởng rằng cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta có thể sẽ đính hôn hoặc thậm chí kết hôn với họ. Đôi khi chúng ta rời xa họ mãi mãi.

Bạn tâm giao cũng có thể quay trở lại để giúp chúng ta chữa lành và đi tiếp từ giai đoạn này đến một giai đoạn khác trong cuộc sống bằng cách cung cấp cho chúng ta một bãi hạ cánh an toàn, điều chúng ta thực sự cần sau tình yêu do duyên nghiệp.

Chúng ta biết điều gì đang trông đợi chúng ta trong mối quan hệ này, và ngay cả khi nó không phải thứ gì đó mà trong thẳm sâu chúng ta biết mình muốn hay cần, chúng ta đôi khi lẩn trốn ở đây bởi vì suy nghĩ về việc tiến về phía những điều chưa biết làm ta cảm thấy hoảng sợ.

Và cho dù mối quan hệ này có đúng hoặc cho ta cảm giác đúng đi nữa, điều quan trọng nhất của tình yêu này đó là, nhìn bề ngoài, nó đơn giản là có vẻ luôn đúng.