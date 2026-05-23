Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Xuất bản

Tình yêu của những người 'sinh ra để dành cho nhau'

  • Thứ bảy, 23/5/2026 08:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Điểm chung về lối sống, suy nghĩ, cách hành xử đôi bên là thứ khiến tình yêu trở nên bền chặt hơn. Sự hòa hợp khiến hai con người xa lạ nghĩ rằng họ "sinh ra để dành cho nhau".

Tinh yeu anh 1

Sự hòa hợp về tính cách và lối sống khiến tình yêu bền chặt hơn. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 25, tuổi 21.

Mối tình tâm giao dạy cho chúng ta thế nào là sự gắn kết với người khác. Đây thường là tình yêu đầu tiên chúng ta được trải nghiệm khi còn trẻ, có thể là thời trung học hoặc sau đó, khi chúng ta còn là những kẻ mộng mơ với lăng kính màu hồng. Chàng trai gặp cô gái, chàng trai và cô gái yêu nhau và có thể lấy nhau: Họ sống hạnh phúc đến cuối đời.

Hệt như câu chuyện cổ tích chúng ta thường đọc khi còn là những đứa trẻ.

Trước khi chúng ta thực sự biết rõ bản thân, chúng ta thường làm theo sự chỉ dẫn của những câu chuyện cổ tích này: Những điều ta cảm thấy phải làm cho xã hội, cho gia đình, hoặc cho chính những niềm tin của chúng ta, đều dựa vào những chỉ dẫn đó.

Chúng ta tin rằng, đây sẽ là mối tình duy nhất của ta. Chẳng có vấn đề gì khi ta cảm thấy có gì đó chưa đúng, hay khi ta nhận ra mình đang phải chấp nhận một số sự thật của bản thân để mọi thứ suôn sẻ, sau tất cả, điều chúng ta biết được là gì?

Rõ ràng rằng, đáng lẽ ra tình yêu phải như thế. Bởi vì nó dựa trên những tác động của gia đình hay xã hội nên tình yêu này sẽ không quá thách thức chúng ta, sẽ không tạo ra những cơn sóng.

Thường tình yêu này đến từ cùng một vị trí địa lý và bối cảnh kinh tế xã hội giống nhau. Họ có thể là người mà cha mẹ đã nhắm trước cho ta. Nó sẽ rất dễ dàng; và bởi vì nhận được sự đồng thuận và khuyến khích, chúng ta sẽ không bận tâm đến lý do tại sao có một cảm giác thất vọng âm ỉ trong trái tim ta.

Trong loại tình yêu này, chúng ta dựa vào cách người khác nhìn nhận mình nhiều hơn là những gì chúng ta đang thực sự cảm nhận.

Tình yêu đầu tiên này chính là mối tình tâm giao. Đối với tôi, bạn tâm giao là người tình thời trung học. Đó là một mối tình trong sáng, ngọt ngào, và tôi không có gì phải đem nó ra so sánh.

Chúng tôi yêu nhau dễ dàng, có lẽ là một tình yêu sét đánh. Một người bạn tâm giao, giống như gia đình linh hồn của ta, có thể là linh hồn chúng ta từng gặp rất nhiều lần, từ kiếp này sang kiếp khác, cho đến khi chúng ta trở thành những người bạn tốt.

Ở bên cạnh người này làm ta thấy dễ chịu và chúng ta lầm tưởng rằng cảm xúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta có thể sẽ đính hôn hoặc thậm chí kết hôn với họ. Đôi khi chúng ta rời xa họ mãi mãi.

Bạn tâm giao cũng có thể quay trở lại để giúp chúng ta chữa lành và đi tiếp từ giai đoạn này đến một giai đoạn khác trong cuộc sống bằng cách cung cấp cho chúng ta một bãi hạ cánh an toàn, điều chúng ta thực sự cần sau tình yêu do duyên nghiệp.

Chúng ta biết điều gì đang trông đợi chúng ta trong mối quan hệ này, và ngay cả khi nó không phải thứ gì đó mà trong thẳm sâu chúng ta biết mình muốn hay cần, chúng ta đôi khi lẩn trốn ở đây bởi vì suy nghĩ về việc tiến về phía những điều chưa biết làm ta cảm thấy hoảng sợ.

Và cho dù mối quan hệ này có đúng hoặc cho ta cảm giác đúng đi nữa, điều quan trọng nhất của tình yêu này đó là, nhìn bề ngoài, nó đơn giản là có vẻ luôn đúng.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Tình yêu Tâm giao Bạn tâm giao Tình yêu Duyên nghiệp Mối tình

    Đọc tiếp

    Ba thu tinh yeu giup chung ta truong thanh hinh anh

    Ba thứ tình yêu giúp chúng ta trưởng thành

    13 giờ trước 20:49 22/5/2026

    0

    Tình yêu là một trải nghiệm quan trọng trong quá trình trưởng thành. Dù mối tình ấy không có được một cái kết có hậu, nó mang tới nhiều bài học để ta hoàn thiện bản thân.

    Bo loc va la chan tu tuong sac ben cho xa hoi hinh anh

    Bộ lọc và lá chắn tư tưởng sắc bén cho xã hội

    2 giờ trước 07:50 23/5/2026

    0

    Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành nhận định trong bối cảnh mới, Hội Xuất bản Việt Nam đóng vai trò như một “bộ lọc” và “lá chắn” tư tưởng sắc bén cho xã hội.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý