Ba thứ tình yêu giúp chúng ta trưởng thành

Tình yêu là một trải nghiệm quan trọng trong quá trình trưởng thành. Dù mối tình ấy không có được một cái kết có hậu, nó mang tới nhiều bài học để ta hoàn thiện bản thân.

Tình yêu giúp chúng ta hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn.

Cho dù chúng ta là ai hay đang ở vị trí nào, tất cả chúng ta đều chỉ trải qua ba loại tình yêu trong cuộc đời. Điều quan trọng hơn, hai trong số những tình yêu này, tình yêu với người bạn tâm giao và tình yêu do duyên nghiệp, có chung một mục đích: chúng đều kết thúc để nhường chỗ cho tình yêu thứ ba và là tình yêu cuối cùng, linh hồn sinh đôi của chúng ta.

Khi mối tình tâm giao kết thúc, chúng ta thường ngẩn người tự hỏi liệu chúng ta còn có thể yêu được nữa không. Khi tình yêu duyên nghiệp chấm dứt, chúng ta có thể sẵn sàng thề vứt bỏ tình yêu mãi mãi, chọn việc chung sống với chủ nghĩa hoài nghi suốt những đêm dài đằng đẵng.

Cho nên khi tình yêu thứ ba đến gõ cửa, cho dù trái tim đập thình thịch trong lồng ngực cầu xin chúng ta hãy thử một lần nữa, lý trí không chắc chúng ta có thể chịu được thêm nữa.

Sự thật là chúng ta cần đi qua ba mối tình này vì chúng dạy ta những bài học về chúng ta là ai và điều chúng ta thực sự muốn là gì.

Trong giây phút những khách hàng của tôi phải đối diện với một thử thách hay rào cản trong mối quan hệ của họ, tôi thường nói với họ rằng không có chuyện tình nào vĩ đại bởi vì nó dễ dàng. Không có bộ phim tình cảm bom tấn nào đến được với màn ảnh rộng khi cái kết có hậu xảy ra ở đầu bộ phim!

Nhiều người trong chúng ta trở nên bực bội khi tình yêu không diễn ra theo lịch trình hay cách chúng ta muốn. Chúng ta phải chịu đựng những nhận xét cay đắng từ những người chân thành muốn tốt cho ta, nói với ta rằng nếu anh ấy muốn đi cùng chúng ta anh ấy đã đi rồi. Điều đó có thể đúng, nhưng nói về tình yêu thì không có chuẩn mực nào cho tất cả.

Đôi khi anh ấy rất muốn được ở bên cạnh chúng ta, nhưng chưa đúng thời điểm.

Tuy việc ý thức được tình yêu nào chúng ta đã từng hay đang trải nghiệm rất hữu ích cho sự phát triển bản thân, nhưng không có cách nào đốt cháy giai đoạn này để có thể đến với tình yêu thứ ba nhanh hơn.

Một điều quan trọng cần nhớ là luôn có những điểm sáng trong tất cả những mối tình của ta, và những ký ức mà chúng ta sẽ không thể nào quên, bất kể trái tim ta đang dẫn dắt ta theo hướng nào.

Tìm hiểu về bản thân và cuộc sống thông qua ba mối tình là một quá trình tuyệt vời, một cuộc hành trình từ việc buông bỏ những điều ta được dạy về tình yêu khi còn là những đứa trẻ đến trở nên đủ dũng cảm để tự định nghĩa tình yêu cho riêng mình.

Cuộc hành trình khám phá định nghĩa của tình yêu cũng như định nghĩa về bản thân chúng ta.