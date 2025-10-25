Vì sao có người mang thực thể ung bướu mà không bộc phát thành bệnh?

Sở dĩ các ung bướu này không bộc phát thành bệnh tật, cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng, bởi vì người đó có hệ miễn dịch hoạt động rất tốt.

Hình ảnh tế bào ung thư tấn công cơ thể. Ảnh minh họa: T.T.

Có người tiến hành giải phẫu thi thể của các cụ già qua đời sau tuổi 80, kết quả phát hiện ra, tuy rất nhiều người không tử vong do ung thư mà do bệnh tim mạch, nhưng trong cơ thể họ vẫn tồn tại những thực thể ung bướu.

Sở dĩ các ung bướu này không bộc phát thành bệnh tật, cũng không gây nguy hiểm tới tính mạng, bởi vì khi họ còn sống, hệ miễn dịch của họ hoạt động rất tốt, chắc chắn là họ không mắc chứng tỳ khí hư. Hơn nữa tỳ khí của họ đủ mạnh để kiểm soát ung bướu, không cho chúng cơ hội bộc phát thành bệnh tật.

Trước kia, thư sinh văn nhã và tiểu thư ưu sầu là hai kiểu người điển hình thường mắc chứng tỳ hư. Hai kiểu người này đều có chung đặc điểm - “Tay trói gà không chặt”, kiểu thể trạng đó là bằng chứng cho thấy tỳ khí bị tổn thương, vì tỳ làm chủ cơ bắp nên những người như vậy thường có cơ bắp yếu ớt, hoặc mảnh khảnh gầy gò, hoặc mập giả. Đây cũng là những đặc điểm điển hình của dân văn phòng, thậm chí là của hầu hết mọi người trong thời đại ngày nay.

Khi trình độ công nghiệp hóa ngày một nâng cao, các nghề lao động chân tay 100% ngày càng ít đi và được thay thế bằng các nghề lao động trí óc, đây chính là xu thế phát triển của xã hội. Lao động trí óc ở đây không đơn giản là sử dụng trí thông minh, mà còn bao gồm việc sử dụng trí tuệ cảm xúc, cũng chính là sử dụng tâm tưởng, cảm tình, mưu lược… những điều này gộp lại cũng đủ để khiến ngày càng nhiều người luôn ở trong trạng thái phải ưu tư và suy ngẫm.

Cảm xúc ưu tư có quan hệ mật thiết với tâm (tim), trong các thứ hạng của ngũ hành, tâm là “mẹ” của tỳ, hỏa sinh thổ, tâm sinh tỳ, hễ phiền muộn ưu sầu là tâm sẽ bị tổn thương.

Đồng thời, do “mẹ” và “con” có mối quan hệ mật thiết, nên ưu tư có thể làm tổn thương tỳ một cách trực tiếp, đây cũng là bệnh chung của phần tử trí thức và nhóm người lao động trí óc, đồng thời cũng là lý do tại sao tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư liên tục tăng cao.

Tỳ vị được ví như "sở kiểm toán" và "ban thanh tra" của cơ thể. Nó sẽ ngăn chặn các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể. Khi tỳ vị hư yếu, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Căng thẳng thường xuyên cũng ảnh hưởng không tốt tới tỳ, khiến tỳ hư nhược.

Bởi điều này có quan hệ trực tiếp tới việc con người thời nay thường bị tỳ khí hư, Sở Kiểm toán không làm tròn trách nhiệm, do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm cả phương diện thể xác và phương diện tâm lý.