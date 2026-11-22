Chelsea cầm bóng 57,1% nhưng để Leeds dứt điểm tới 21 lần trong trận thua 1-4 tại Stamford Bridge ở vòng 11 Premier League.

Chelsea thua đậm Leeds. Ảnh: Reuters.

Phút 22, khi Chelsea đang dẫn 1-0, Moises Caicedo dính chấn thương lưng và phải nhường chỗ cho Jordan Henderson. Chỉ sáu phút sau, Leeds gỡ hòa. Hàng thủ chủ nhà không phá được bóng trong vùng cấm, để Noah Okafor có đủ thời gian khống chế rồi dứt điểm hạ Emiliano Martinez.

Bàn gỡ của Okafor đến từ cách Leeds chọn để đối phó với Chelsea suốt trận. Đội khách thường đưa bóng dài về phía Dominic Calvert-Lewin, buộc Wesley Fofana và Levi Colwill phải theo sát tiền đạo người Anh. Ngay cả khi hai trung vệ Chelsea cản được đường bóng đầu tiên, các cầu thủ Leeds vẫn có cơ hội từ những pha bóng bật ra.

Việc Caicedo rời sân khiến Chelsea càng khó giành lại bóng ở những tình huống như vậy. Henderson vào thay nhưng thường chậm hơn đối thủ trong các pha tranh chấp. Theo The Guardian, Ethan Ampadu chiếm ưu thế ở giữa sân, trong khi hàng thủ Chelsea thiếu người chỉ huy để sắp xếp lại đội hình mỗi khi Leeds gây sức ép.

Sự khác biệt thể hiện rõ nhất ở hai vùng cấm. Theo Sky Sports, Chelsea cầm bóng 57,1%, nhưng chỉ ba trong số 14 cú sút đi trúng đích. Leeds chạm bóng 34 lần trong vùng cấm đối phương, hơn gấp đôi con số 16 của chủ nhà. Đội khách cũng có tám cú sút trúng đích và đạt 2,72 bàn thắng kỳ vọng (xG), trong khi Chelsea chỉ đạt 0,58.

Chelsea của Xabi Alonso thảm bại.



Đầu hiệp hai, Leeds biến ưu thế ấy thành hai bàn thắng trong năm phút. Calvert-Lewin sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 53, trước khi Okafor hoàn tất cú đúp ở phút 58. Chelsea còn hơn nửa giờ để rút ngắn cách biệt nhưng ít khi khiến hàng thủ đội khách lúng túng. Đến phút 90+1, Brenden Aaronson ấn định chiến thắng 4-1 cho Leeds.

Sau trận, HLV Xabi Alonso thừa nhận các học trò gặp khó trong việc lấy lại tinh thần sau khi thủng lưới. Chelsea đã thua 5 trận và nhận 20 bàn thua sau 11 vòng. Tại Stamford Bridge, điều đáng lo cho Alonso là ngay cả trong trận đội nhà cầm bóng nhiều hơn, đối thủ vẫn vào được vùng cấm của họ quá dễ dàng.

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Highlights Chelsea 1-4 Leeds United Tối 21/11, Chelsea nhận trận thua đậm 1-4 trước Leeds United tại vòng 11 Premier League 2026/27.