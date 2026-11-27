Những món ăn quen thuộc từng xuất hiện trong các chương trình của BTS đang bước lên trang sách, mở ra cách tiếp cận mới với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Tháng 9, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tiếp tục xuất hiện trên thị trường xuất bản quốc tế với BTS Recipe Book, cuốn sách nấu ăn chính thức do Running Press, một đơn vị thuộc tập đoàn Hachette Book Group của Mỹ, phát hành.

Đây không phải lần đầu BTS xuất hiện trong sách nấu ăn. Trước đó, nhóm đã có hai ấn phẩm phát hành vào năm 2022 và 2023. Một cuốn sách tiếp theo đã lên lịch phát hành vào năm 2027.

Việc liên tục khai thác những món ăn quen thuộc gắn với BTS cho thấy ẩm thực đang trở thành một hướng phát triển sản phẩm dành cho người hâm mộ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa Hàn Quốc thông qua sách.

Thành viên V (BTS) trổ tài nấu ăn trong chương trình thực tế In the SOOP. Ảnh: BTS In the SOOP.

Sách công thức nấu ăn mang tên BTS

Theo Hachette Book Group, cuốn BTS Recipe Book dày 256 trang, giới thiệu 15 công thức món ăn từng được bảy thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook thưởng thức hoặc chế biến trong các chương trình như Run BTS!, Bon Voyage và In the Soop.

Các món ăn Hàn Quốc quen thuộc được đưa vào sách gồm cơm chiên kimchi, bánh hành pajeon, bánh gạo cay tteokbokki và gà hầm sâm samgyetang...

Cuốn BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories (bìa xanh lá, phát hành năm 2022) và BTS Recipe Book (bìa đỏ, do Running Press phát hành năm 2026), giới thiệu những công thức món ăn gắn với các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: @hobiandmangadventures.

Ngoài công thức chế biến, sách còn có hình ảnh hậu trường, những câu chuyện về sở thích ăn uống của BTS và mã QR dẫn đến video liên quan. Người đọc có thể vừa học nấu ăn, vừa tìm hiểu những khoảnh khắc ẩm thực của nhóm.

Trước đó, tháng 7/2022, công ty công nghệ giáo dục Cake phát hành BTS Recipe Book: Book of Tasty Stories, tuyển chọn 15 món ăn gắn với các thành viên. Sách kết hợp hướng dẫn nấu ăn với giải thích ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

Đến tháng 5/2023, Cake tiếp tục giới thiệu BTS Recipe Book 2: Book of Tasty Stories, bổ sung các công thức và câu chuyện ẩm thực từ chương trình giải trí của nhóm.

Theo Publishers Weekly, cuốn sách phát hành năm 2026 thuộc thỏa thuận xuất bản giữa Running Press và các đơn vị quản lý bản quyền BTS. Hachette Book Group cũng đã công bố BTS Recipe Book Volume 2, dự kiến phát hành ngày 2/3/2027 với 16 công thức mới.

Các thành viên BTS bên bếp nướng ngoài trời, cùng chuẩn bị và thưởng thức món ăn trong chương trình thực tế In the SOOP. Ảnh: BTS In the SOOP.

Lý do sách nấu ăn của BTS liên tục ra mắt

Việc liên tục phát hành sách nấu ăn gắn với BTS có thể được lý giải từ sức hút của cộng đồng người hâm mộ, sự quan tâm ngày càng lớn đối với ẩm thực Hàn Quốc và chiến lược mở rộng sản phẩm bản quyền của nhóm.

Khác với sách công thức thông thường, những món ăn trong sách BTS gắn với các khoảnh khắc từng xuất hiện trên màn ảnh. Người hâm mộ không chỉ mua sách để học nấu ăn mà còn có thể tự tay tái hiện những món ăn thần tượng từng thưởng thức hoặc chế biến. Điều này giúp các ấn phẩm vừa mang giá trị sử dụng, vừa có ý nghĩa lưu niệm.

Theo Publishers Weekly, sức ảnh hưởng của K-pop, phim truyền hình và điện ảnh đang thúc đẩy sự phát triển của dòng sách nấu ăn lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Món Hàn Quốc được fan thực hiện theo công thức từ sách của BTS. Ảnh: @comeba5.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở BTS. Năm 2026, The K-Pop Kitchen của Jasmine M. Cho ra mắt với hơn 40 công thức lấy cảm hứng từ các nghệ sĩ K-pop. Trong khi đó, Mukja của đầu bếp Judy Joo giới thiệu 75 công thức liên quan đến âm nhạc, phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc.

Sự kết hợp giữa thần tượng và ẩm thực giúp các nhà xuất bản tiếp cận cả người hâm mộ K-pop lẫn độc giả muốn khám phá món ăn Hàn Quốc.

Shannon Fabricant, đại diện Running Press, cũng cho biết sách nấu ăn BTS không chỉ hướng đến người hâm mộ mà còn dành cho những độc giả chưa quen thuộc với ẩm thực xứ kim chi.

3 thành viên của BTS Jin, Jimin và V cùng vào bếp chế biến món mì trong chương trình Now Serving. Ảnh: Vogue.

Bên cạnh đó, sách nấu ăn còn giúp mở rộng hoạt động khai thác bản quyền BTS ra ngoài âm nhạc và sản phẩm lưu niệm. Theo Rolling Stone tháng 6/2026, Running Press đã hợp tác với Cake và BigHit Music để phát triển nhiều ấn phẩm chính thức, từ sách giải thích lời bài hát đến sách công thức nấu ăn.

Dù chưa có số liệu doanh số đầy đủ để đánh giá hiệu quả thương mại, việc tiếp tục lên kế hoạch phát hành sách nấu ăn của BTS trong năm 2027 cho thấy dòng sản phẩm này vẫn được các nhà xuất bản đầu tư.

Thông qua những công thức quen thuộc, sách nấu ăn đang trở thành một cách để người hâm mộ kết nối với BTS trong đời sống thường ngày, đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc đến độc giả quốc tế.