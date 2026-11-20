Tác giả / Tác phẩm Food Stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 Đằng sau những bức ảnh món ăn bắt mắt là cả một quá trình sáng tạo, đòi hỏi sự kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật và kỹ thuật thị giác. Cuốn sách Food Stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 hé lộ thế giới ít người biết của nghề tạo hình ẩm thực, từ những bí quyết khiến món ăn trở nên hấp dẫn trước ống kính đến các câu chuyện hậu trường, kỹ năng và thách thức của người làm nghề.

Food Stylist là người làm nghề tạo hình, trang trí và sắp đặt các loại thực phẩm, món ăn, đồ uống... một cách nghệ thuật trước ống kính, phục vụ cho các chương trình truyền hình, quảng cáo, tạp chí ẩm thực, sách dạy nấu ăn, menu nhà hàng, ấn phẩm truyền thông, bao bì sản phẩm, v.v... Có thể nói bất kì lĩnh vực nào cần đến hình ảnh thực phẩm và đồ ăn đều không thể thiếu vắng vai trò của Food Stylist.

Để hiểu hơn về nghề "lên đồ" cho món ăn này, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về sự ra đời và phát triển của nghề Food Stylist. Theo cuốn Food Styling: The Art of Preparing Food For The Camera(1) của tác giả Delores Custer, vào những năm 50 của thế kỉ 20 tại Mỹ, bất kì ai có nhiệm vụ chuẩn bị thực phẩm trước ống kính đều được gọi là "home economist". Họ đa phần là phụ nữ và có bằng cấp liên quan đến ngành ẩm thực, họ làm công việc nấu thử công thức cho các công ty thực phẩm hay tạp chí ẩm thực. Vào những năm 1960, thị trường dần chuyển sang xu hướng quảng cáo sản phẩm bằng ảnh chụp thực tế thay vì sử dụng tranh vẽ, hoạt họa như trước đây. Người ta buộc phải chú trọng hơn đến việc chuẩn bị hình ảnh của thực phẩm trước ống kính và có lẽ nghề Food Stylist đã xuất hiện vào thời điểm đó.

Food Stylist là một nghề đặc biệt. Có thể bạn chỉ quen nhìn thấy hình ảnh hấp dẫn của những món ăn, thực phẩm tươi ngon trên bao bì sản phẩm hay trong các chương trình quảng cáo, nhưng sự thật là ở ngoài đời, chúng thường trông không ngon mắt và bóng đẹp như vậy, cũng rất khó để giữ được chúng ở trạng thái tươi đẹp dưới đèn chiếu trong suốt quá trình lên/ ghi hình.

Vì vậy, thử thách đầu tiên với những người đặt nền móng cho nghề Food Stylist là tìm cách giải được bài toán khó này, đồng thời họ cũng phải tự phát triển các kĩ năng của bản thân để phù hợp với yêu cầu hình ảnh của từng lĩnh vực như quảng cáo, chương trình truyền hình, tạp chí, xuất bản, sản xuất bao bì... trong một môi trường làm việc mới mẻ, không còn là căn bếp quen thuộc, không đơn giản chỉ là nấu những món ăn cho gia đình. Họ phải học cách tự xử lí, tìm ra giải pháp tạo hình, trang trí cho các loại thực phẩm trong điều kiện của studio (khi mà rau xà lách nhanh héo, sợi mì gặp nước sẽ mau nở, xốt socola luôn nổi bọt...), và họ đã sáng tạo ra rất nhiều kĩ thuật mà đến ngày nay vẫn được chứng minh là tối ưu, đem lại hiệu quả thẩm mĩ cao cho hình ảnh hiển thị.

Như cách nói "nghề dạy nghề" ", mỗi thế hệ Food Stylist lại tiếp tục đóng góp thêm những công thức và bí quyết tạo hình, trang trí mới, đưa ngành nghề này ngày một phát triển, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cuốn sách Food Stylist - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 hé lộ những bí quyết tạo hình món ăn trước ống kính, đồng thời mang đến góc nhìn thú vị về nghề tạo hình ẩm thực còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Ảnh: Fahasa.

Tác giả Delores Custer cũng cho biết vào năm 1979, tờ New York Magazine đã có bài viết đầu tiên chia sẻ với độc giả những điều thú vị về nghề Food Stylist. Nhiều người nghĩ rằng Food Stylist cũng giống như nghề tạo mẫu thời trang, với sự phát triển của các xu hướng khác nhau qua từng thời kì, phụ thuộc vào thẩm mĩ của người tiêu dùng hay định hướng sản xuất của các công ty thực phẩm, truyền thông... Tuy nhiên, mọi tiến trình phát triển của ngành Food Stylist đều không nhận được sự chú ý rầm rộ như ngành thời trang. Nghề Food Stylist chuyển mình một cách chậm rãi khiến bạn có thể không nhận ra sự đổi khác. Ngày nay, xu hướng chung của Food Stylist là hướng tới cái nhìn tự nhiên, không quá gượng ép để diễn tả nét đẹp riêng vốn có của từng loại thực phẩm.

Tại Việt Nam, có lẽ nghề Food Stylist chính thức xuất hiện vào khoảng đầu những năm 2000, khi nhu cầu sản xuất các sản phẩm hình ảnh chất lượng về thực phẩm trở nên mạnh mẽ hơn trong ngành công nghiệp quảng cáo và xuất bản (qua các ấn phẩm dạy nấu ăn), một số người đam mê ẩm thực bắt đầu chuyển hướng nghề nghiệp sang lĩnh vực này. Công việc Food Stylist đã âm thầm phát triển cho đến những năm gần đây, khi phong trào food photography bắt đầu được đại chúng hóa, trong thời đại ai cũng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, mọi người đều thích chụp ảnh để chia sẻ những món ăn tuyệt vời do chính tay mình làm ra hay có cơ hội được thưởng thức.

Không chỉ tập trung tô điểm cho món ăn chính, các Food Stylist còn nâng tầm vẻ đẹp tổng thể của hình ảnh thông qua việc sử dụng các loại props(2) và vật liệu trang trí khác nhau, tận dụng góc quay, gửi gắm câu chuyện, cảm xúc trong mỗi bức ảnh... Báo chí và truyền thông cũng có sự quan tâm hơn đến lĩnh vực này với các bài viết giới thiệu về nghề Food Stylist, công chúng cũng được tiếp xúc và quen thuộc hơn với các khái niệm như: Food Blogger, Prop Stylist... và tất nhiên là cả Food Stylist nữa.

Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có trường lớp đào tạo nghề Food Stylist một cách chính quy. Nếu bạn yêu ẩm thực, muốn tô điểm cho vẻ đẹp của những món ăn ngon và chọn Food Stylist như một nghề nghiệp để theo đuổi, bạn sẽ phải tự thân vận động tìm kiếm kiến thức, thông tin, ý tưởng qua các tài liệu, sách vở, hình ảnh từ nhiều nguồn. Hoặc bạn có thể đăng kí tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để học và phát triển các kĩ năng cơ bản cần thiết.

(1) Xuất bản lần đầu vào tháng 5/2010.

(2) Frops trong ngành Food Stylist, được hiểu là những đạo cụ, vật dụng chụp ảnh như bát, đũa, thìa, dĩa... được sử dụng để tôn lên vẻ đẹp của món ăn, thực phẩm, truyền tải câu chuyện, tăng hiệu quả thẩm mĩ cho hình ảnh.