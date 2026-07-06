Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Vì sao Bruno Guimaraes được chọn sút 11 m?

  • Thứ hai, 6/7/2026 07:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti giải thích quyết định chọn người thực hiện quả 11 m đầu tiên của Brazil trong thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

Bruno Guimaraes thất bại trên chấm 11 m. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp một trên sân MetLife, Brazil được hưởng cơ hội mở tỷ số từ chấm 11 m. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland, khiến "Selecao" bỏ lỡ lợi thế quan trọng.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao Vinicius Junior không được trao trọng trách thực hiện quả phạt đền. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ancelotti cho biết ban huấn luyện đã đưa ra quyết định dựa trên các thống kê chuyên môn, thay vì danh tiếng của cầu thủ.

"Chúng tôi đã phân tích các số liệu và Raphinha là lựa chọn tốt nhất. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân, Neymar là người đứng đầu, tiếp theo là Igor Thiago, rồi Guimaraes và Gabriel Martinelli", chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Ông cũng giải thích rằng ở thời điểm Brazil được hưởng phạt đền, những phương án ưu tiên như Neymar chưa có mặt trên sân. Vì vậy, ban huấn luyện chỉ định Guimaraes là người thực hiện.

Dù vậy, quyết định của cựu HLV Real Madrid vẫn gây nhiều tranh cãi. Quả phạt đền bị bỏ lỡ được xem là một trong những bước ngoặt của trận đấu, khi Brazil đánh mất cơ hội vươn lên dẫn trước. Sau đó, Erling Haaland ghi cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại này. Trong khi đó, cá nhân Guimaraes cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì cú sút phạt đền không thành công.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Bruno Guimaraes Tuyển Brazil Tuyển Na Uy Bruno Guimaraes brazil world cup 2026

    Đọc tiếp

    Ibrahimovic: 'Khong con ai so Brazil nua' hinh anh

    Ibrahimovic: 'Không còn ai sợ Brazil nữa'

    3 giờ trước 05:46 6/7/2026

    0

    Zlatan Ibrahimovic cho rằng thất bại của Brazil trước Na Uy phản ánh rõ việc Selecao không còn giữ được vị thế khiến các đối thủ e dè như trước đây.

    Neymar noi gi voi thu mon Na Uy? hinh anh

    Neymar nói gì với thủ môn Na Uy?

    2 giờ trước 06:08 6/7/2026

    0

    Màn đấu khẩu giữa Neymar và thủ môn Orjan Nyland ngay trước quả phạt đền ở những phút cuối trận Brazil gặp Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 được quan tâm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý