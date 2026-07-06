Vì sao Bruno Guimaraes được chọn sút 11 m?

HLV Carlo Ancelotti giải thích quyết định chọn người thực hiện quả 11 m đầu tiên của Brazil trong thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

Bruno Guimaraes thất bại trên chấm 11 m. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp một trên sân MetLife, Brazil được hưởng cơ hội mở tỷ số từ chấm 11 m. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ môn Orjan Nyland, khiến "Selecao" bỏ lỡ lợi thế quan trọng.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến đặt câu hỏi vì sao Vinicius Junior không được trao trọng trách thực hiện quả phạt đền. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ancelotti cho biết ban huấn luyện đã đưa ra quyết định dựa trên các thống kê chuyên môn, thay vì danh tiếng của cầu thủ.

"Chúng tôi đã phân tích các số liệu và Raphinha là lựa chọn tốt nhất. Trong số những cầu thủ có mặt trên sân, Neymar là người đứng đầu, tiếp theo là Igor Thiago, rồi Guimaraes và Gabriel Martinelli", chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Ông cũng giải thích rằng ở thời điểm Brazil được hưởng phạt đền, những phương án ưu tiên như Neymar chưa có mặt trên sân. Vì vậy, ban huấn luyện chỉ định Guimaraes là người thực hiện.

Dù vậy, quyết định của cựu HLV Real Madrid vẫn gây nhiều tranh cãi. Quả phạt đền bị bỏ lỡ được xem là một trong những bước ngoặt của trận đấu, khi Brazil đánh mất cơ hội vươn lên dẫn trước. Sau đó, Erling Haaland ghi cú đúp, mang về chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Brazil dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại này. Trong khi đó, cá nhân Guimaraes cũng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì cú sút phạt đền không thành công.

Khoảnh khắc Neymar thất vọng Neymar không giấu được vẻ thất vọng sau trận thua 1-2 của Brazil trước Na Uy tại vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7.