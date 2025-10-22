Vì sao bão Fengshen cường độ không mạnh nhưng vẫn gây mưa lớn?

Cơ quan khí tượng cho biết dù bão số 12 Fengshen không quá mạnh, cường độ cực đại chỉ khoảng cấp 10, nhưng vẫn gây mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 13h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen cách TP Đà Nẵng khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h.

Bão số 12 Fengshen có thể đạt cường độ cực đại cấp 10. Nguồn: NCHMF.

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, sáng 22/10, bão suy yếu còn cấp 9. Dự báo trong chiều cùng ngày, bão số 12 Fengshen di chuyển vào khu vực biển TP Huế - Quảng Ngãi, cường độ tiếp tục suy yếu xuống cấp 8.

Đêm 22 và sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP Huế - Quảng Ngãi. Đến sáng và trưa, bão di chuyển sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.

"Tác động của không khí lạnh nên cường độ bão số 12 không quá mạnh, cực đại cấp 10, không thể tăng cường độ như các cơn bão số 10 Bualoi, bão số 11 Matmo. Vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, bị chặn bởi khối không khí lạnh nên bão đổi hướng và di chuyển chậm lại.

Mặc dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền, kết hợp gió đông bắc mạnh trên Biển Đông và vịnh Bắc Bộ và nhiễu động gió đông. Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan", Cục Khí tượng thuỷ văn thông tin.

Cũng theo Cục Khí tượng thuỷ văn, do kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng nước dâng do bão cao 0,4-0,8m. Nguy cơ cao ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển do sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió.

Từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng ngày 23/10. Vùng ven biển gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng sâu trong đất liền cấp 5, giật cấp 6-8; vùng núi cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cục Khí tượng thuỷ văn cũng đưa ra cảnh báo về hai đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến cuối tháng 10.

Cụ thể, đợt một từ đêm 22-24/10, do ảnh hưởng tổ hợp của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh, gió đông, lượng mưa ở Quảng Trị - Đà Nẵng dao động 400-600 mm, cục bộ mưa to trên 800 mm, nguy cơ mưa cường độ lớn vượt 200 mm chỉ trong 3 giờ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm.

Đợt mưa này lưu ý nguy cơ ngập khu đô thị, khu công nghiệp do mưa cường độ lớn và nước biển dâng nên thoát nước chậm.

Đợt hai từ 25-27/10, miền Trung hứng mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông. Lượng mưa ở Quảng Trị, TP Huế dao động 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm; Hà Tĩnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Sau ngày 27/10, mưa khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ

Đánh giá lượng mưa thực tế tại các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi thời gian qua, Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 20-40%, có nơi cao hơn.

Trong 20 ngày đầu tháng 10, lượng mưa tại khu vực trên thấp hơn trung bình nhiều năm 20-35%,

Trong 10 ngày gần đây (11-20/10), tổng lượng mưa ở Quảng Trị - Quảng Ngãi cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%, đặc biệt Khe Sanh cao hơn 106%, Trà My cao hơn 44%, ngoại trừ trạm Quảng Ngãi thấp hơn 26%.

"Với lượng mưa đến thời điểm hiện tại cộng với lượng mưa dự báo từ 22-30/10 ở Quảng Trị - Quảng Ngãi tăng thêm phổ biến từ 500 tới 700 mm, tổng lượng mưa sẽ cao hơn trung bình hàng năm từ 20 tới 40%", Cục Khí tượng thuỷ văn thông tin.