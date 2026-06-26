Vì sao ảnh chế của Erling Haaland gây sốt toàn cầu?

Thân hình vượt trội và tốc độ hiếm thấy của Erling Haaland không chỉ đến từ tố chất bẩm sinh, mà còn được tạo nên bởi chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt.

Sau chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Iraq hôm 17/6, Erling Haaland lại gây sốt với một khoảnh khắc bứt tốc đầy áp đảo. Dù đã chúi người lấy đà, tiền đạo cao 1,95 m vẫn gần như ngang tầm đối thủ đang chạy thẳng người, phô rõ sải chân dài và vóc dáng vượt trội. Khoảnh khắc bứt tốc của Haaland thành tâm điểm của hàng loạt ảnh, video chế khắp mạng xã hội.

Đằng sau thân hình đồ sộ nhưng vẫn linh hoạt ấy là chế độ ăn uống, tập luyện và phục hồi được duy trì cực kỳ nghiêm ngặt.

Khoảnh khắc gây chú ý của Erling Haaland. Ảnh: jiminbas/X.

Chế độ ăn nghiêm khắc

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất trong chế độ ăn của tiền đạo người Na Uy là thói quen sử dụng tim và gan bò. Trong phim tài liệu Haaland - The Big Decision, chân sút 25 tuổi cho biết anh ưu tiên những thực phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc địa phương và càng “tự nhiên, sạch” càng tốt. Haaland thậm chí có nguồn cung tim bò riêng từ một trang trại gần nơi anh sinh sống tại Anh.

Dưới góc nhìn y học thể thao, đó là một bài toán dinh dưỡng được tính toán kỹ. Gan và tim là nhóm thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao, giàu sắt, vitamin B12, vitamin A, đồng, riboflavin cùng protein chất lượng cao. Những vi chất này tham gia vào quá trình tạo năng lượng, vận chuyển oxy, phục hồi cơ bắp và duy trì miễn dịch - các yếu tố đặc biệt quan trọng với một cầu thủ phải thi đấu liên tục ở cường độ lớn.

Haaland gây ấn tượng khi tiêu thụ 6.000 calo mỗi ngày. Ảnh: @earling.

Bên cạnh nội tạng động vật, sữa tươi chưa tiệt trùng cũng là thực phẩm xuất hiện khá thường xuyên trong thực đơn của Haaland. Anh dùng loại sữa này trong bữa sáng cùng trứng, bánh mì lên men tự nhiên hoặc pha với cà phê, thậm chí từng ví nó như một “thần dược” cho cơ thể.

Không chỉ chú ý đến chất lượng thực phẩm, chân sút người Na Uy còn nổi tiếng với lượng calo nạp vào mỗi ngày. Một số nguồn cho biết tiền đạo của Man City tiêu thụ khoảng 6.000 calo/ngày, gần gấp ba mức khuyến nghị trung bình đối với nam giới trưởng thành.

Lượng calo lớn giúp nam tiền đạo đáp ứng các buổi tập nặng, duy trì hiệu suất thi đấu, đồng thời hỗ trợ tăng cơ, sửa chữa tổn thương và phục hồi giữa các trận. Haaland từng tiết lộ anh tăng cân từ khoảng 86 kg lên 94 kg, chủ yếu nhờ gia tăng khối cơ thay vì mỡ.

Song song với việc ăn đủ để nuôi khối lượng vận động lớn, tiền đạo này cũng được cho là tránh rượu bia, đồ ăn nhanh, nước ngọt, thực phẩm chế biến sẵn, món chiên rán, đồ ngọt và các loại thịt nhiều mỡ.

Tập trung vào chế độ nghỉ ngơi

Chế độ ăn chỉ là một nửa của bài toán. Phần còn lại nằm ở cường độ tập luyện, nơi Haaland chuyển hóa nguồn năng lượng nạp vào mỗi ngày thành sức mạnh cơ bắp, tốc độ bứt phá và nền tảng thể lực bền bỉ.

Stanislav Macek, cựu HLV của Haaland tại RB Salzburg, từng tiết lộ cầu thủ này có thể thực hiện 300 lần chống đẩy và 1.000 lần gập bụng mỗi ngày. Anh cũng đặc biệt ưa thích các bài cardio, thường xuyên chạy bền, chạy nước rút lên dốc và tập HIIT để cải thiện sức bền tim mạch, khả năng bứt tốc và độ dẻo dai.

Nam tiền đạo gây chú ý với vóc dáng cao, rắn chắc. Ảnh: @earling.

Giáo án của Haaland không đi theo kiểu tập cơ đơn thuần của một vận động viên thể hình. Bên cạnh cardio cường độ cao, anh kết hợp các bài nâng tạ, bài tập thể trọng và những chuyển động chức năng nhằm nâng cao hiệu suất vận động tổng thể. Đạp xe, chèo thuyền hay các bài chạy tốc độ là những nội dung xuất hiện thường xuyên trong lịch tập. Mỗi buổi tập thường khép lại bằng 10-20 phút giãn cơ để giảm cứng khớp, tăng độ linh hoạt và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Bên cạnh đó, tiền đạo người Na Uy được cho là thường đi ngủ từ khoảng 22h, tắt bớt các thiết bị điện tử gây xao nhãng và đeo kính lọc ánh sáng xanh trước khi lên giường. Ngoài ra, anh duy trì tắm nước đá, vật lý trị liệu, liệu pháp lạnh và dành thời gian cố định cho các buổi hồi phục. Theo một số nguồn tin, Haaland còn lắp đặt buồng trị liệu lạnh tại nhà riêng giá 50.000 bảng Anh để phục vụ quá trình tái tạo thể lực.

Trong chế độ sinh hoạt của nam cầu thủ, giấc ngủ giữ vai trò gần như nền tảng. Đây là giai đoạn cơ thể tiết ra nhiều hormone tăng trưởng, hỗ trợ sửa chữa mô cơ và tái tạo sau vận động cường độ cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ không chỉ làm giảm thành tích thể thao mà còn kéo dài thời gian hồi phục, tăng nguy cơ chấn thương và ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống trên sân.

Bên cạnh thể chất, "cổ máy ghi bàn" của Man City cũng chú ý đến việc giữ tinh thần ở trạng thái ổn định. Anh duy trì thiền như một cách để giải tỏa căng thẳng và giữ sự tập trung. Trong một chia sẻ với Esporte Interativo, tiền đạo này cho biết thiền giúp mình tìm thấy sự bình yên nội tâm. “Tôi thích thiền. Nó giúp tôi tìm được sự bình yên nội tâm, vì vậy đó là một thói quen rất có ích với tôi”, Haaland nói.