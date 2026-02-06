Vì sao Al Nassr không nổ 'bom tấn' trong tháng 1?

Al Nassr trải qua kỳ chuyển nhượng tháng 1 trầm lắng, trong bối cảnh nhiều CLB lớn tại Saudi Pro League (SPL) tích cực tăng cường lực lượng.

Al Nassr không đón tân binh trong tháng 1.

Theo truyền thông Saudi Arabia, sự im ắng của Al Nassr không phải do thiếu tham vọng mà xuất phát từ những yếu tố tài chính và chiến lược dài hạn.

Từ góc nhìn của ban tổ chức SPL và các nhà quản lý bóng đá Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo và các đồng đội vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ CLB cũng như hệ thống điều hành giải đấu.

Một trong những lý do quan trọng khiến Al Nassr không chi tiêu mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông là bởi đội bóng đã đầu tư rất lớn trong mùa hè vừa qua.

Thực tế cho thấy Al Nassr chi khoảng 114 triệu euro để nâng cấp đội hình trong mùa giải năm nay. Riêng bộ ba tân binh Joao Felix, Kingsley Coman và Mohamed Simakan đã tiêu tốn của Al Nassr 100 triệu euro.

Đội bóng cũng đón thêm trung vệ Inigo Martinez từ Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, khiến quỹ lương của Al Nassr càng phình to. Chính sự chi tiêu mạnh tay này buộc CLB phải thận trọng hơn trong giai đoạn giữa mùa để tuân thủ các quy định tài chính.

Al Nassr phải cân đối chi tiêu. Ảnh: Reuters.

Trong nhóm bốn đội thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), Al Nassr là đội mua sắm mạnh tay nhất. Theo sau lần lượt là Al Hilal (101 triệu euro), Al Ahli (77,53 triệu euro) và Al Ittihad (74 triệu euro).

Đến kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, Al Hilal tiếp tục bổ sung lực lượng đáng kể với bản hợp đồng Karim Benzema, nâng tổng chi tiêu lên khoảng 70 triệu euro trong giai đoạn này. Trong khi đó, Al Nassr không đem về tân binh nào.

Nhưng theo Sky Sports, thương vụ Benzema đến Al Hilal không được tài trợ bởi PIF hay ban tổ chức giải đấu mà đến từ nguồn tài chính của Hoàng tử Alwaleed bin Talal. Điều đó đồng nghĩa với việc Al Nassr hoàn toàn có thể tìm kiếm các nhà đầu tư tư nhân để tăng cường lực lượng, thay vì chỉ trông chờ vào PIF.

Giới lãnh đạo SPL tin rằng cuộc đua vô địch mùa này vẫn rất cân bằng và còn nhiều cơ hội cho các đội bóng, trong đó có Al Nassr. Vì vậy, việc không mua sắm rầm rộ trong tháng 1 được xem là một quyết định mang tính chiến lược, nhằm giữ sự ổn định tài chính và đảm bảo sức cạnh tranh lâu dài của Al Nassr.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.