Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia?

Hector Hevel, một trong bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, tiết lộ lý do đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia.

Hector Hevel sinh ra ở Hà Lan và không có giấy tờ chứng minh ông bà sinh ra tại Malaysia.

Trên trang cá nhân, Hector Hevel tiết lộ: "Rất nhiều cầu thủ ngoại đồng ý khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia vì cơ hội gia nhập CLB Johor Darul Ta’zim (JDT), một trong những đội hàng đầu châu Á".

"Tôi tập với JDT một thời gian trước khi nhập tịch Malaysia và cảm thấy đây là cơ hội tốt cho mình", anh thừa nhận.

Hector Hevel là một trong những trường hợp bị FIFA xác định sử dụng giấy tờ giả mạo. Thậm chí nhiều người hâm mộ có thể dễ dàng tìm được gốc gác nhà Hevel trên trang web lưu trữ của chính phủ Hà Lan.

Cầu thủ này có ông bà sinh tại The Hague (Hà Lan), chứ không phải Malaysia, đúng như những gì FIFA cáo buộc. Vấn đề ở đây là, Hevel và sáu cầu thủ khác thừa biết gốc gác gia đình, nhưng tại sao họ vẫn chịu mạo hiểm hợp tác với FAM?

Hevel, Irazabal và Figueiredo đều được tiết lộ từ bỏ cơ hội chơi ở châu Âu để về khoác áo JDT với mức lương và lót tay hấp dẫn.

Hoàng thân Tunku Ismail Idris ở Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) được cho là người đứng sau chính sách nhập tịch gian lận của Malaysia.

Theo The Star, Thái tử Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ)- một nhân vật quyền lực có ảnh hưởng sâu rộng đến chương trình nhập tịch, chủ sở hữu JDT, chấp nhận chi hàng triệu USD lót tay để dàn cầu thủ này về khoác áo Malaysia.

Những người chấp nhận về chơi cho JDT sẽ nhận thêm mức lương hấp dẫn, điều họ không thể có khi còn khoác áo các đội bóng trung bình tại châu Âu.