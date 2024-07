VF 5 Plus dễ trở thành ‘át chủ bài’ mới của VinFast

Những ưu điểm so với mặt bằng chung phân khúc cộng với chính sách ưu đãi, khuyến mại có thể là yếu tố giúp VF 5 Plus sớm trở thành mẫu xe chủ lực về doanh số của VinFast.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 12/2022 và bàn giao những mẫu xe đầu tiên đến tay khách hàng Việt vào tháng 4/2023, VF 5 Plus được nhiều người đánh giá là mẫu xe kế nhiệm của “cựu vương” VinFast Fadil.

Sau hơn một năm bán ra thị trường, VF 5 Plus đang cho thấy nhiều tiềm năng để trở thành cái tên tiếp theo đảm nhận vai trò chủ lực về doanh số của thương hiệu VinFast, tương tự cách VinFast Fadil từng làm được.

Nhìn lại “hiện tượng” VinFast Fadil

Hồi tháng 11/2018, VinFast lần đầu giới thiệu mẫu xe cỡ A Fadil và đến tháng 6/2019, tổng cộng 650 xe VinFast Fadil đầu tiên đã được bàn giao đến tay khách hàng.

Theo số liệu do VinFast công bố, trong năm 2020, tổng doanh số của hãng đạt được là 29.485 xe thì riêng Fadil đóng góp đến 18.016 xe, tương đương tỷ trọng hơn 61%. Cũng trong năm này, VinFast Fadil chính thức vượt mặt Hyundai Grand i10 để trở thành xe hạng A bán tốt nhất thị trường.

Bước sang năm 2021, mẫu xe cỡ nhỏ của VinFast thậm chí còn đạt được thành tích ấn tượng hơn khi vượt qua nhiều đối thủ “sừng sỏ” trên thị trường như Hyundai Accent hay Toyota Vios để trở thành ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam. Doanh số lũy kế của VinFast Fadil trong năm 2021 là 24.128 xe, tương đương hơn 67% tổng doanh số mà VinFast sở hữu tại thị trường ôtô Việt Nam.

VinFast Fadil từng là một hiện tượng của thị trường ôtô Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Thậm chí khi đã bị VinFast khai tử và ngừng cập nhật doanh số từ tháng 9/2022 do hãng xe Việt thay đổi định hướng kinh doanh, Fadil vẫn là một trong số những mẫu ôtô bán được trên 10.000 xe cho khách Việt trong năm 2022. Tổng doanh số lũy kế 10.677 xe cũng giúp VinFast Fadil trở thành xe hạng A bán tốt thứ nhì tại Việt Nam trong năm này, xếp sau Hyundai Grand i10.

Việc xuất hiện như một “tân binh” trên thị trường xe Việt ở thời điểm ra mắt được đánh giá là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công của VinFast Fadil. Vào khoảng giai đoạn 2019-2020, các đối thủ của Fadil trong phân khúc xe cỡ A không có quá nhiều nâng cấp hay đổi mới phiên bản, khiến ngoại hình và trang bị dần trở nên lỗi thời.

Trong khi đó, VinFast lại mang đến cho Fadil nhiều trang bị nổi bật trong phân khúc như cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ chống lật, camera lùi, cảm biến lùi cùng với tổng cộng 6 túi khí.

VinFast Fadil cũng là đại diện duy nhất trong phân khúc sở hữu khối động cơ dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 128 Nm. So với các đối thủ trong cùng phân khúc ở thời điểm đó, sức mạnh động cơ của Fadil nhỉnh hơn Toyota Wigo (86 mã lực, 107 Nm), Kia Morning (86 mã lực, 120 Nm) hay Hyundai Grand i10 (82 mã lực, 114 Nm).

VinFast Fadil từng là mẫu xe chủ lực doanh số của thương hiệu VinFast tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VinFast.

Việc hãng xe Việt Nam tích cực triển khai nhiều chương trình ưu đãi liên quan đến giá bán hay hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp 0% lãi suất cũng giúp VinFast Fadil đạt được khả năng tiếp cận sâu hơn tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2020, việc thị trường ôtô Việt Nam đón nhận đợt ưu đãi phí trước bạ 50% lần đầu tiên dành cho xe lắp ráp cũng trở thành chất xúc tác giúp VinFast Fadil xây dựng nền tảng vững chắc về doanh số, trước khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam một năm sau đó.

Nhìn chung, VinFast Fadil đã dần trở thành “át chủ bài” của VinFast tại thị trường Việt Nam nhờ sự vượt trội về trang bị và thông số kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc được hưởng lợi nhờ các chính sách ưu đãi về giá bán cũng giúp VinFast gia tăng khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng và từ đó đẩy mạnh lượng tiêu thụ.

Ở thời điểm hiện tại, khi VinFast đã ngừng kinh doanh xe xăng để chuyển hướng tập trung sang ôtô thuần điện, “đàn em” VF 5 Plus dường như đang đi trên con đường tương tự Fadil để trở thành mẫu xe chủ lực về doanh số mới của VinFast.

Sức hút hiện tại từ VF 5 Plus

Khác với VinFast Fadil, xe điện VF 5 Plus được định vị trong phân khúc SUV cỡ A, nơi khi ấy chỉ là sân chơi riêng của Kia Sonet cùng Toyota Raize. Do vậy, VF 5 Plus dễ dàng trở thành cái tên khác biệt khi là đại diện thuần điện duy nhất trong phân khúc, đồng thời sở hữu thêm loạt tính năng thông minh và tính năng hỗ trợ lái tiên tiến.

Nằm trong phân khúc SUV cỡ A, VF 5 Plus sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.965 x 1.720 x 1.580 mm cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm, tức tương đương các đối thủ Toyota Raize hay Kia Sonet. "Dàn chân" của VF 5 Plus là bộ mâm kích thước 17 inch, ngang bằng kích thước la-zăng của Toyota Raize nhưng nhỉnh hơn so với Kia Sonet hay Hyundai Venue.

Bên cạnh đó, VinFast VF 5 Plus cũng đang là mẫu xe hiếm hoi trên thị trường ôtô phổ thông tại Việt Nam cung cấp đa dạng lựa chọn màu sắc ngoại thất cho khách hàng khi mua xe.

Bên cạnh 4 màu cơ bản (Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng) hay 4 màu nâng cao bao gồm Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt vừa được bổ sung, khách hàng cũng được tự chọn màu sơn cho VF 5 Plus theo ý thích với chi phí 20 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus trao quyền tùy biến màu sắc ngoại thất cho khách hàng. Ảnh: VinFast.

VinFast VF 5 Plus được trang bị một motor điện dẫn động cầu trước, cung cấp công suất 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bên dưới sàn xe VF 5 Plus là bộ pin dung lượng 37,23 kWh, cho phép mẫu SUV điện cỡ A di chuyển trên quãng đường tối đa 326,4 km sau mỗi lần sạc đầy.

Nhìn chung, motor điện trang bị cho VF 5 Plus có thông số mã lực nhỉnh hơn toàn bộ đối thủ trong phân khúc SUV cỡ A, còn mô-men xoắn của động cơ trên mẫu xe điện này lại thua kém đôi chút so với Toyota Raize (140 mã lực) hay Hyundai Venue (172 mã lực), vốn là các dòng xe sử dụng động cơ xăng tăng áp.

Theo công bố của hãng, VF 5 Plus sở hữu mức tiêu thụ năng lượng 115 kWh. Nếu lựa chọn phương án mua xe kèm pin, khách hàng chỉ phải trả trung bình khoảng 450 đồng trên mỗi km di chuyển nếu sạc xe tại các trụ sạc công cộng. Cần lưu ý rằng, chi phí nói trên được tính toán ở thời điểm VinFast còn áp dụng đơn giá sạc 3.858 đồng/kWh tại các trụ sạc công cộng trên toàn quốc.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, VF 5 Plus cùng với các xe điện đồng thương hiệu đang được sử dụng miễn phí các trụ sạc công cộng V-GREEN theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” đến hết tháng 7/2025. Nhờ chính sách miễn phí sạc, chi phí vận hành của mẫu SUV điện cỡ A này sẽ gần như về không trong vòng một năm tới đây.

VinFast VF 5 Plus là lựa chọn thuần điện duy nhất trong phân khúc SUV cỡ A. Ảnh: Bối Hạ.

Không những vậy, chương trình ưu đãi đặt cọc VF 5 Plus kéo dài đến hết ngày 10/7 cũng đang giúp khách hàng tiết kiệm thêm 30 triệu đồng, bao gồm 10 triệu đồng trừ trực tiếp vào giá xe và thêm 20 triệu đồng chi phí lựa chọn màu sơn theo ý thích.

Tổng ưu đãi từ đợt đặt cọc VF 5 Plus và chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” đang ở mức 83 triệu đồng, đã bao gồm chính sách gửi xe miễn phí tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup trong vòng 2 năm tiếp theo.

Hiện, VF 5 Plus có giá niêm yết 468 triệu đồng chưa bao gồm pin và tăng lên thành 548 triệu đồng nếu khách hàng chọn phương án mua xe kèm pin. Vì là một mẫu xe thuần điện, VinFast VF 5 Plus cũng đang được miễn hoàn toàn phí trước bạ theo nội dung Nghị định 10 do Chính phủ ban hành năm 2022, tương đương giá trị từ 47 triệu đến 55 triệu đồng.

Nếu khách hàng lựa chọn phương án mua xe không kèm pin, chi phí sử dụng hàng tháng sẽ cần phải cộng thêm khoản tiền thuê pin tối thiểu 1,2 triệu đồng và cao nhất 2,7 triệu đồng tùy vào nhu cầu di chuyển.

VinFast VF 5 Plus được tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Ảnh: VinFast.

Báo cáo từ VinFast cho hay trong quý đầu năm, tổng cộng đã có hơn 5.000 xe điện VF 5 Plus được bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam.

Trong cùng kỳ, Kia Sonet đạt doanh số 1.889 xe, Toyota Raize bán ra thành công 836 xe cho khách hàng Việt Nam, còn “tân binh” Hyundai Venue sở hữu doanh số 607 xe sau 3 tháng đầu năm.

Nếu gộp cả doanh số của các mẫu hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo, chỉ riêng mẫu xe điện của VinFast đã chiếm đến gần 50% thị phần của cả phân khúc xe hạng A.

Sự vượt trội về doanh số của VinFast VF 5 Plus cho thấy sức hút của mẫu SUV cỡ A này tại thị trường xe Việt. Với hàng loạt ưu đãi đã, đang và có thể sẽ được tiếp tục triển khai trong tương lai, VF 5 Plus nhiều khả năng sẽ tiếp bước Fadil trở thành “át chủ bài” của VinFast tại thị trường ôtô Việt Nam.