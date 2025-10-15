Vết thương trên mặt Bí thư đoàn phường ở 'rốn lũ' Thái Nguyên

Trên mặt của anh Bí thư Đoàn phường Nguyễn Văn Quý vẫn nguyên vết trầy xước. Đó là vết thương khi anh tham gia hỗ trợ người dân trong trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Văn Quý - Bí thư Đoàn phường Linh Sơn. Ảnh: Xuân Tùng.

"Nhà ngập đến đỉnh đầu"

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Quý, Bí thư Đoàn phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), khi theo đoàn công tác Báo Tiền Phong thăm, tặng quà động viên người dân tỉnh Thái Nguyên bị thiệt hại do bão số 11 (ngày 13/10), trong đó có phường Linh Sơn - một trong những "rốn lũ" của tỉnh.

Trên mặt anh Quý vẫn nguyên vết trầy xước. "Tôi bị thương hôm đi dọn dẹp lại sau lũ. Buổi tối không để ý nên bị cành cây vụt qua. Vết thương giờ cũng khô rồi", anh Quý chia sẻ.

“Lúc đó mình vẫn phải ứng phó và lên trực ở tại cơ quan. Ở nhà thì vợ con cũng đều phải tự ứng phó. Hậu phương đều thấu hiểu và đồng lòng,” anh Quý nói.

Trong những ngày mưa ngập, dòng nước nhanh chóng dâng lên nuốt chửng từng con ngõ, từng mái nhà, anh Quý cũng như bao người dân khác, nhận tin nhà mình đã ngập nặng.

“Nhà tôi ngập tới đỉnh đầu”, anh chia sẻ, nhưng đành giao lại việc chống chọi dòng nước cho “hậu phương”. Bởi anh cùng lực lượng khác tham gia túc trực 24/24 tại trụ sở UBND phường để điều phối, sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó trước, trong và sau bão.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện

Ngay từ trước khi lũ về, Đoàn phường Linh Sơn đã huy động thanh niên tổ chức hỗ trợ người dân ứng phó, di dời người và tài sản để hạn chế hậu quả do bão số 11. Tuy nhiên, theo anh Quý, bão số 11 đã gây ra một trận lũ lịch sử, vượt xa mọi dự báo.

Nước lũ lần này cao hơn đỉnh lũ lịch sử của cơn bão Yagi năm ngoái cả mét nước. "Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn, nước lên rất nhanh, lúc đấy chỉ ưu tiên và kịp sơ tán con người, nhất là người già, trẻ nhỏ thôi," anh Quý kể.

Phường Linh Sơn được sáp nhập từ các xã Cao Ngạn, Hướng Thượng, Đồng Bẩm, Chùa Hang và phường Linh Sơn. Phường hiện có hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên. Anh Quý trước là Bí thư Đoàn xã Hướng Thượng, sau sáp nhập được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn phường Linh Sơn (mới).

Khi nước rút, màu áo xanh tình nguyện lại là lực lượng đi đầu, tích cực tham gia công tác khắc phục hậu quả ngập lụt.

Anh Quý cho biết, không đếm xuể đã huy động bao nhiêu người, bởi có cả các đơn vị bạn đến hỗ trợ. Họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cho người dân, nạo vét bùn ở các tuyến đường làng, các trường học để các cháu học sinh sớm được đi học.

Anh Quý dẫn đoàn công tác Báo Tiền Phong và các đơn vị thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 11. Ảnh: Xuân Tùng.

Những ngày này, khi nước đã rút, anh Quý cùng nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển, tập kết hàng hóa, phân chia các nhu yếu phẩm đến những người dân bị thiệt hại do bão số 11. Công việc cần kíp nên anh Quý gần như đi sớm về khuya.

Anh Quý cho biết, trong những ngày tới, Đoàn phường tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ bà con dọn dẹp, sớm ổn định lại cuộc sống; đồng thời, dọn dẹp, vệ sinh lại các điểm như nhà văn hoá của các tổ dân phố, di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên bị ngập trong mưa lũ. Ảnh: Xuân Tùng. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, cho biết những ngày mưa bị ảnh hưởng bão số 11 rất khó khăn, trung tâm thành phố cũng ngập, không có điện, nước sạch, mạng internet. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, tinh thần xung kích của tuổi trẻ càng tỏa sáng. Theo chị Hiền, không chỉ người dân, mà nhà của nhiều cán bộ các cấp, các ngành cũng chìm trong biển nước. Ngay cả cán bộ phường Linh Sơn, nhiều bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên ở trọ cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, các anh các chị luôn có trách nhiệm với bà con. Nhà nhiều đoàn viên, thanh niên, sinh viên cũng bị ngập, tài sản cá nhân bị cuốn trôi, nhưng ngay sau khi nước rút đã vội vã tập hợp lại, thành lập các đội hình tình nguyện đi hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và nhà dân.