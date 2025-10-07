Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết, nước này đã cảnh báo Washington về chiến dịch “cờ giả" của "các nhóm cánh hữu cực đoan địa phương" nhằm cài chất nổ vào Đại sứ quán Mỹ ở Caracas.

Đại sứ quán Mỹ ở Caracas. Ảnh: Vaticannews

Chiến dịch "cờ giả" nghĩa là hành động được thực hiện theo cách do bên khác gây ra.

Trong thông điệp trên Telegram, ông Rodríguez nói thêm rằng thông tin về âm mưu đánh bom được chuyển tới Mỹ qua 3 kênh khác nhau.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Ông Rodríguez cho biết đại sứ quán của một quốc gia châu Âu cũng đã được cảnh báo về kế hoạch như vậy.

Venezuela cắt đứt quan hệ với Mỹ từ năm 2019 và các nhân viên ngoại giao Mỹ đã rời khỏi cơ sở này từ năm đó.

Chính phủ Venezuela khẳng định đã tăng cường an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ sau khi phát hiện âm mưu đánh bom.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Venezuela và Mỹ đang leo thang, sau khi quân đội Mỹ ném bom nhiều con tàu trên vùng biển Caribe trong 5 tuần qua, với cáo buộc các tàu đó chở ma tuý đến Mỹ.