Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận về thuế quan

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này và Mỹ đã đồng ý hạ thuế quan đối với một số mặt hàng nhằm thúc đẩy, mở rộng thương mại song phương, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố ngày 16/5, ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù đánh giá chuyến đi "rất thành công", ông Trump khẳng định ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "đã không thảo luận về thuế quan".

Hiện tại, cơ quan này chưa công bố danh mục cụ thể do đội ngũ hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán chi tiết, theo Tân Hoa Xã.

Theo tuyên bố, phái đoàn đàm phán thương mại hai nước đã đạt nhất trí nguyên tắc về việc cắt giảm thuế quan với quy mô tương đương trong cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 13/5.

Hai bên cũng nhất trí thành lập hai hội đồng về thương mại và đầu tư để thảo luận các lĩnh vực mỗi bên quan tâm, trong đó hội đồng thương mại sẽ là diễn đàn xem xét khả năng cắt giảm thuế quan trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trung Quốc và Mỹ cũng sẽ giải quyết các rào cản phi thuế quan ngăn cản các mặt hàng nông sản tiếp cận thị trường.

Mỹ sẽ thúc đẩy giải quyết các mối quan ngại của Trung Quốc về sản phẩm sữa, thủy sản và cây trồng xuất khẩu, trong khi Bắc Kinh cam kết xử lý các vướng mắc đối với thịt bò và gia cầm nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh đó, hai bên đã đạt thỏa thuận về việc Trung Quốc mua thêm máy bay từ Mỹ. Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một sau khi rời Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Bắc Kinh cam kết mua 200 máy bay từ Boeing. Theo Reuters, phía Boeing cũng đã xác nhận thông tin này.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Hội đồng Thương mại đang xem xét cắt giảm thuế đối với ít nhất 30 tỷ USD hàng hóa tiêu dùng thông thường.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định kết quả này chứng minh hai siêu cường hoàn toàn có thể giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hợp tác. Trước đó, các nội dung kỹ thuật đã được hai bên thảo luận sơ bộ tại vòng đàm phán thương mại ở Hàn Quốc, trước thềm hội nghị thượng đỉnh.