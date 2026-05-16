Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas, Gaza chìm trong khói lửa

  • Thứ bảy, 16/5/2026 22:02 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Việc Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, vừa bị hạ sát có thể ảnh hưởng tác động đến tình hình an ninh và tương quan lực lượng tại vùng lãnh thổ này.

Khi hạ sát Izz al-Din al-Haddad - chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Hamas tại Dải Gaza, Israel đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tấn công vào Gaza ngày 15/5, khiến 13 người thiệt mạng (trong đó có 3 phụ nữ và một trẻ em), 57 người bị thương, theo Bộ Y tế Gaza thông báo qua hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine.

Izz al-Din al-Haddad được Israel coi là chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Hamas còn lại tại Dải Gaza, đồng thời là người được cho là có vai trò trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel - sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên.

Theo các nguồn tin an ninh Israel, ngay sau khi thu thập được thông tin tình báo về vị trí của al-Haddad, Bộ Tư lệnh miền Nam và Cục Tình báo quân đội Israel đã phối hợp triển khai chiến dịch không kích của Không quân Israel. Chiến dịch được cho là kết quả của quá trình theo dõi kéo dài nhiều năm, với sự tích lũy dữ liệu tình báo liên tục về hoạt động di chuyển của mục tiêu.

Trong suốt thời gian xảy ra xung đột, al-Haddad được cho là thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm ẩn náu khác nhau tại Gaza và giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý “hồ sơ con tin” của Hamas.

Một số nguồn tin Israel cáo buộc ông ta sử dụng con tin như “lá chắn sống” nhằm hạn chế khả năng tấn công của quân đội Israel, đồng thời chỉ đạo các hoạt động liên quan đến việc giam giữ và đối xử với con tin.

Trước đó, al-Haddad từng là chỉ huy Lữ đoàn Thành phố Gaza của Hamas và được cho là một trong những nhân vật nắm thông tin về thời điểm diễn ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Sau các đợt tấn công của Israel nhằm vào các chỉ huy cấp cao khác như Mohammed Deif, Marwan Issa và Mohammed Sinwar, al-Haddad được cho là đã trở thành người đứng đầu cánh quân sự của Hamas tại Gaza.

Giới chức Israel cho biết al-Haddad đã nhiều lần thoát khỏi các nỗ lực ám sát, trong đó có ít nhất 6 lần bị nhắm mục tiêu trong các chiến dịch trước đây. Một số báo cáo cũng cho biết Israel từng treo thưởng lớn cho việc cung cấp thông tin dẫn đến vị trí của nhân vật này.

Các nhà quan sát khu vực nhận định, cái chết của al-Haddad có thể tạo ra tác động đáng kể đối với cấu trúc chỉ huy của Hamas tại Dải Gaza. Về mặt quân sự, việc mất đi một nhân vật được cho là giữ vai trò chỉ huy cao nhất còn lại của cánh vũ trang Hamas tại Gaza có thể khiến năng lực điều phối tác chiến của lực lượng này tiếp tục bị suy giảm. Điều này có thể làm gia tăng khoảng trống chỉ huy trong ngắn hạn, đồng thời buộc Hamas phải tái tổ chức hệ thống chỉ huy trong điều kiện bị áp lực quân sự lớn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng các tổ chức vũ trang như Hamas thường có cơ chế phân tán chỉ huy và thay thế nhân sự trong thời chiến, do đó tác động mang tính “tê liệt chiến lược” có thể không kéo dài. Trong một số trường hợp trước đây, việc loại bỏ các thủ lĩnh cấp cao của Hamas không dẫn đến sự suy giảm tương ứng về cường độ xung đột, mà thậm chí có thể kéo theo các phản ứng trả đũa trong ngắn hạn.

Israel hạ sát thủ lĩnh quân sự Hamas, Gaza rung chuyển trong lửa đạn Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas, các bệnh viện trên khắp Dải Gaza đã tiếp nhận 13 thi thể trong 24 giờ qua, cùng với 57 người bị thương.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/thu-linh-quan-su-hamas-bi-ha-sat-nang-luc-chi-huy-tai-gaza-chiu-suc-ep-20260516194712997.htm

TTXVN

Hamas Israel Palestine Hamas Thủ lĩnh Hamas Israel hạ sát Gaza Trung Đông Izz al-Din al-Haddad IDF

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

Đọc tiếp

Gaza nong tro lai sau vu am sat lanh dao Hamas hinh anh

Gaza nóng trở lại sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas

07:50 15/12/2025 07:50 15/12/2025

0

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao Raed Saed đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vào tình thế mong manh, đồng thời kêu gọi Mỹ buộc Israel tuân thủ cam kết.

Israel - Hamas san sang kich ban cho giai doan 2 hinh anh

Israel - Hamas sẵn sàng kịch bản cho giai đoạn 2

06:58 8/12/2025 06:58 8/12/2025

0

Giới chức Hamas tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc “đóng băng hoặc cất giữ” vũ khí, trong khi Israel khẳng định giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm giải giáp toàn diện.

Israel ha sat chi huy Hamas o Gaza hinh anh

Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

07:07 14/12/2025 07:07 14/12/2025

0

Cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý