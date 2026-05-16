Israel hạ sát thủ lĩnh Hamas, Gaza chìm trong khói lửa

Việc Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, vừa bị hạ sát có thể ảnh hưởng tác động đến tình hình an ninh và tương quan lực lượng tại vùng lãnh thổ này.

Khi hạ sát Izz al-Din al-Haddad - chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Hamas tại Dải Gaza, Israel đã tiến hành ít nhất 2 cuộc tấn công vào Gaza ngày 15/5, khiến 13 người thiệt mạng (trong đó có 3 phụ nữ và một trẻ em), 57 người bị thương, theo Bộ Y tế Gaza thông báo qua hãng thông tấn chính thức Wafa của Palestine.

Izz al-Din al-Haddad được Israel coi là chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Hamas còn lại tại Dải Gaza, đồng thời là người được cho là có vai trò trong việc lập kế hoạch và chỉ đạo cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel - sự kiện đã châm ngòi cho cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên.

Theo các nguồn tin an ninh Israel, ngay sau khi thu thập được thông tin tình báo về vị trí của al-Haddad, Bộ Tư lệnh miền Nam và Cục Tình báo quân đội Israel đã phối hợp triển khai chiến dịch không kích của Không quân Israel. Chiến dịch được cho là kết quả của quá trình theo dõi kéo dài nhiều năm, với sự tích lũy dữ liệu tình báo liên tục về hoạt động di chuyển của mục tiêu.

Trong suốt thời gian xảy ra xung đột, al-Haddad được cho là thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm ẩn náu khác nhau tại Gaza và giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý “hồ sơ con tin” của Hamas.

Một số nguồn tin Israel cáo buộc ông ta sử dụng con tin như “lá chắn sống” nhằm hạn chế khả năng tấn công của quân đội Israel, đồng thời chỉ đạo các hoạt động liên quan đến việc giam giữ và đối xử với con tin.

Trước đó, al-Haddad từng là chỉ huy Lữ đoàn Thành phố Gaza của Hamas và được cho là một trong những nhân vật nắm thông tin về thời điểm diễn ra cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Sau các đợt tấn công của Israel nhằm vào các chỉ huy cấp cao khác như Mohammed Deif, Marwan Issa và Mohammed Sinwar, al-Haddad được cho là đã trở thành người đứng đầu cánh quân sự của Hamas tại Gaza.

Giới chức Israel cho biết al-Haddad đã nhiều lần thoát khỏi các nỗ lực ám sát, trong đó có ít nhất 6 lần bị nhắm mục tiêu trong các chiến dịch trước đây. Một số báo cáo cũng cho biết Israel từng treo thưởng lớn cho việc cung cấp thông tin dẫn đến vị trí của nhân vật này.

Các nhà quan sát khu vực nhận định, cái chết của al-Haddad có thể tạo ra tác động đáng kể đối với cấu trúc chỉ huy của Hamas tại Dải Gaza. Về mặt quân sự, việc mất đi một nhân vật được cho là giữ vai trò chỉ huy cao nhất còn lại của cánh vũ trang Hamas tại Gaza có thể khiến năng lực điều phối tác chiến của lực lượng này tiếp tục bị suy giảm. Điều này có thể làm gia tăng khoảng trống chỉ huy trong ngắn hạn, đồng thời buộc Hamas phải tái tổ chức hệ thống chỉ huy trong điều kiện bị áp lực quân sự lớn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng cho rằng các tổ chức vũ trang như Hamas thường có cơ chế phân tán chỉ huy và thay thế nhân sự trong thời chiến, do đó tác động mang tính “tê liệt chiến lược” có thể không kéo dài. Trong một số trường hợp trước đây, việc loại bỏ các thủ lĩnh cấp cao của Hamas không dẫn đến sự suy giảm tương ứng về cường độ xung đột, mà thậm chí có thể kéo theo các phản ứng trả đũa trong ngắn hạn.

