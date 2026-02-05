Venezuela điều tra toàn diện vụ tấn công của Mỹ

Ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết nước này tiến hành điều tra toàn diện liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ hôm 3/1 nhằm vào thủ đô Caracas và một số bang lân cận, dẫn tới việc Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores bị bắt giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phía trước) phát biểu tại thủ đô Caracas. Ảnh tư liệu: EFE/TTXVN.

Phát biểu tại một buổi lễ quân sự, ông Padrino López cho biết cuộc điều tra sẽ rà soát toàn bộ diễn biến sự việc, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời phục vụ công tác đánh giá và điều chỉnh kế hoạch cải tổ chiến lược do ông Maduro đề ra. Kế hoạch này bao gồm các mục tiêu củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh nội bộ và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Venezuela “không bị đánh bại”, khẳng định lực lượng vũ trang vẫn duy trì sự đoàn kết, kỷ luật và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia trước mọi thách thức từ bên ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez kêu gọi thúc đẩy các kênh đối thoại chính trị và ngoại giao với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình, thu hẹp bất đồng và tránh nguy cơ leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Động thái điều tra của Caracas diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh tại Venezuela tiếp tục diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Mỹ Latinh.