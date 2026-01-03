Venezuela đề nghị họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto cho biết nước này đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto phát biểu tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9/2024. Ảnh: CNN

Theo CNN, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto ngày 3/1 cho biết nước này đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) để phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

“Không một cuộc tấn công hèn nhát nào có thể khuất phục được sức mạnh của nhân dân đất nước này - những người sẽ giành chiến thắng”, ông Gil Pinto viết trên Telegram, đồng thời chia sẻ bức thư đã gửi tới LHQ.

Trước đó, truyền thông Mỹ và Nga cho biết, Tổng thống Trump cùng ngày 3/1 tuyên bố rằng các lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân và đang đưa ông ra khỏi Venezuela.

Đây được coi là đỉnh điểm gây chấn động của chiến dịch kéo dài nhiều tháng do chính quyền Tổng thống Trump tiến hành nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela.

Ông Trump đưa ra thông báo trên mạng xã hội Truth Social, cho biết Mỹ đã tiến hành “một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela” trong một chiến dịch được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”.

Trước đó, Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong ngày 3/1 tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác của đất nước, sau khi có thông tin về những vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự trong thành phố.

Một quan chức Mỹ cho biết không có thương vong nào về phía Hoa Kỳ trong chiến dịch, nhưng từ chối bình luận về thương vong phía Venezuela.

Nếu tuyên bố của Tổng thống Trump là đúng, Hiến pháp Venezuela quy định quyền lực sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống là Delcy Rodríguez, người hiện phụ trách chính sách kinh tế. Tuy nhiên, tình hình hiện nay hoàn toàn chưa có tiền lệ, và chưa rõ ai sẽ thực sự nắm quyền.

Mỹ không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp, trong khi phe đối lập Venezuela cho rằng tổng thống chính danh là chính trị gia đang lưu vong Edmundo Gonzalez.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ latinh, cũng trong ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự.

Trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng toàn quốc, Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống".

Ông khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ "triển khai quy mô lớn tất cả các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông và tên lửa... để phòng thủ toàn diện". Theo ông, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Fuerte Tiuna - khu quân sự trọng yếu tại thủ đô Caracas - cùng nhiều điểm chiến lược ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của toàn khu vực.

Trên cơ sở Hiến pháp, ông thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn vẹn lãnh thổ, cho phép huy động toàn bộ năng lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), triển khai đồng bộ lực lượng lục quân, không quân, hải quân và tên lửa trong thế trận phối hợp dân sự - quân sự - cảnh sát. Đồng thời, ông kêu gọi người dân giữ vững đoàn kết, tránh hoảng loạn, khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã lên án cái mà họ gọi là “hành động xâm lược vũ trang nhằm vào Venezuela” của Mỹ, cho rằng mọi “lý do biện minh” cho các hành động như vậy đều “không thể chấp nhận được.”

“Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và sự ủng hộ đối với đường lối của ban lãnh đạo Bolivar nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước” - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ này cũng nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh phải "tiếp tục là một khu vực hòa bình".

“Trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng trước hết là ngăn chặn leo thang hơn nữa và tập trung tìm lối thoát cho tình hình thông qua đối thoại”, tuyên bố cho biết. “Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không chịu bất kỳ sự can thiệp mang tính phá hoại nào từ bên ngoài, đặc biệt là can thiệp quân sự.”

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Caracas vẫn hoạt động bình thường, đồng thời cho biết: “Hiện chưa có thông tin về việc công dân Nga nào bị ảnh hưởng".