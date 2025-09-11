Venezuela cáo buộc Mỹ lấy cớ chống ma túy để nhắm vào dầu khí

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng Mỹ đang nhắm mục tiêu vào dầu khí và tài nguyên của Caracas dưới vỏ bọc chống ma túy. Ông cảnh báo hành động của Washington tái hiện mức độ căng thẳng chưa từng có kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba 1962.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: RT

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng Mỹ đang tìm cách kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, lấy cớ chống tội phạm ma túy để triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn gần bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh RT tiếng Tây Ban Nha ngày 9/9, ông Maduro khẳng định: “Chiến dịch này không liên quan đến buôn bán ma túy…họ cần dầu và khí đốt”. Ông nhấn mạnh Venezuela hiện nắm giữ trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, dự trữ khí đốt đứng thứ tư toàn cầu, đồng thời có tiềm năng sở hữu “trữ lượng vàng lớn nhất thế giới”.

Theo ông Maduro, Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu chiến cùng 1 tàu ngầm tấn công tới khu vực trong tháng 8, với khoảng 4.000 binh sĩ tham gia. Nhà lãnh đạo Venezuela cho rằng hành động này vượt xa mọi sự “gây hấn” từng diễn ra ở khu vực kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và nằm trong một “kế hoạch chiến tranh” rộng lớn hơn nhằm buộc thế giới phải phục tùng ý chí của Mỹ.

“Tuy nhiên, điều đó là không thể. Chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực, nơi đã hình thành những trung tâm quyền lực mới như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ”, ông Maduro nhấn mạnh.

Tổng thống Venezuela đồng thời bác bỏ cáo buộc từ Mỹ rằng Caracas là trung tâm sản xuất và trung chuyển ma túy. Ông khẳng định Venezuela đã xóa bỏ các đường dây buôn lậu lớn và triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm khét tiếng, trong đó có tổ chức Tren de Aragua.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela luôn căng thẳng trong nhiều năm qua. Washington không công nhận kết quả tái đắc cử của ông Maduro năm 2018, đồng thời ủng hộ phe đối lập và áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện nhằm vào Venezuela.

Tuần trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo tình hình quanh Venezuela đang “leo thang ở mức không thể chấp nhận”, có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.