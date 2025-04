Vệ sĩ mới của Ronaldo gây tranh cãi

Cristiano Ronaldo thuê trưởng nhóm an ninh mới để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình tại Saudi Arabia, sau khi nhận hàng loạt lời đe dọa trên mạng xã hội.

Theo NST, ngôi sao Al Nassr cùng bạn gái Georgina Rodriguez và các con đang sống tại thủ đô Riyadh. Cuộc sống tại đây yên bình và thoải mái, nhưng Ronaldo được cho là phải tăng cường biện pháp bảo vệ sau khi những tin nhắn đe dọa liên tục xuất hiện, đến mức cảnh sát phải vào cuộc.

Đặc biệt, Georgina ngày càng hạn chế chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội. Những điều này trước đây là lựa chọn cá nhân, nhưng giờ được coi là nằm trong một chiến lược bảo vệ toàn diện cho gia đình, tránh bị nhắm tới bởi kẻ xấu.

Theo Marca, Ronaldo thuê Claudio Miguel Vaz, một chuyên gia an ninh người Bồ Đào Nha, làm trưởng nhóm an ninh mới để đảm bảo an toàn. Vaz từng bảo vệ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và gần đây chuyển hướng sang lĩnh vực bóng đá, từng hợp tác với Rafael Leao hay Gelson Martins.

Tuy nhiên, quyết định này không được lòng nhiều người trong nội bộ gia đình Ronaldo. Nhiều nguồn tin cho rằng phong cách của Claudio Vaz quá hầm hố, dữ dằn và thiếu kiểm soát, trái ngược hoàn toàn với đội bảo vệ cũ vốn kín đáo và chuyên nghiệp.

Sự lo ngại tăng lên sau vụ việc tại Paris Fashion Week tháng trước. Vaz, trong lúc hộ tống Georgina, dùng đèn pin siêu sáng để rọi vào ống kính phóng viên, nhằm ngăn họ chụp ảnh khi cô bước xuống xe. Hành động này gây bão mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích Georgina kệch cỡm và phô trương thái quá.

Trang Today Venezuela còn đăng lại đoạn video cùng dòng chú thích: "Hành động gây tranh cãi của vệ sĩ Georgina khi dùng đèn pin làm lóa ống kính máy quay". Một fan bức xúc: "Thật nực cười. Đến Ronaldo còn không làm màu thế này".

