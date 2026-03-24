Vẻ quyến rũ của cô gái hẹn hò Orlando Bloom

Sau khi chia tay Katy Perry, Orlando Bloom được cho là đang hẹn hò người mẫu Thụy Sĩ Luisa Laemmel. Người đẹp kém bạn trai 21 tuổi. Tin đồn hẹn hò dấy lên sau khi cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện thân mật tại trận Super Bowl. Cả hai quấn quít không rời và dành phần lớn thời gian tại khu vực phòng của thương hiệu Raising Cane’s.

Theo The Sun, tuần trước, cả hai tiếp tục có chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại Thụy Sĩ. Đôi uyên ương có những giờ phút lãng mạn bên nhau tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Bürgenstock bên hồ Lucerne. Orlando cũng được cho là đã gặp gỡ một số bạn bè và người thân của Luisa Laemmel trong kỳ nghỉ này.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ Orlando Bloom và bạn gái kém 21 tuổi ngày càng trở nên khăng khít, gắn bó. Dù cả hai sống xa nhau và không thể gặp gỡ quá thường xuyên, giữa họ vẫn có sự đồng điệu, gắn kết đặc biệt.

Luisa Laemmel là người mẫu thời trang mang quốc tịch Thụy Sĩ. Mỹ nhân sở hữu chiều cao nổi bật 1,78 m cùng thân hình gợi cảm. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang lớn, trong đó có Calvin Klein và Brandy Melville.

Laemmel đã quan tâm đến nghề người mẫu từ khi còn nhỏ và bắt đầu sự nghiệp khi mới 16 tuổi. Cơ hội đến với người đẹp khi tham gia cuộc thi Elite Model Look - một trong những cuộc thi người mẫu hàng đầu thế giới từng phát hiện những tên tuổi như Cindy Crawford. Sau cuộc thi, Luisa Laemmel được phát hiện và có cơ hội theo đuổi sự nghiệp thời trang trong khi vẫn tiếp tục việc học.

Luisa Laemmel đã chuyển đến Anh để theo học đại học và tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Tâm lý học. Sau đó, cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp và chuyển đến New York vào năm 2019.

Trong những năm gần đây, Luisa Laemmel đã thực hiện nhiều bộ ảnh cho các tạp chí. Cô cũng hợp tác với các thương hiệu như YSL Beauty, Guerlain, L'Oreal, Vera Wang hay Akris.

Luisa Laemmel thu hút hàng nghìn người theo dõi trên Instagram. Người đẹp tích cực chia sẻ về cuộc sống lẫn công việc trên trang cá nhân. Không chỉ ngoại hình nổi bật, người mẫu còn gây ấn tượng với gu thời trang sành điệu, biến hóa.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.