Vé máy bay 'nhích dần', tàu hỏa 'cháy vé' đến Hà Nội xem diễu binh

Các hãng hàng không và ngành đường sắt đều tăng cường các chuyến bay, tàu hỏa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV/Vietnam+.

Trong dịp cao điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, vé máy bay và tàu hỏa một số chặng cũng còn rất ít ghế. Do đó, hành khách nên chủ động đặt sớm và lựa chọn hành trình đi lại.

Bay đêm rẻ hơn ngày

Khảo sát trên các trang bán vé của hãng hàng không cho thấy, nếu hành khách đi ngày 30/8, chặng TP.HCM - Hà Nội, giá vé Vietnam Airlines dao động 1,95-3,76 triệu đồng/vé. Vietjet thấp hơn với khung giá 1,97-2,1 triệu đồng. Bamboo Airways giá 1,9-3,5 triệu đồng.

Chặng Đà Nẵng - Hà Nội, vé của Bamboo Airways cũng còn rất ít với mức giá 1,5-3,2 triệu đồng. Vietnam Airlines còn nhiều chỗ và bán ra giá vé 1,3-2,4 triệu đồng. Vietjet Air có mức giá 1,3-2,2 triệu đồng.

Đường bay Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines bay thẳng 3 chuyến nhưng chỉ còn một chuyến còn giá vé phổ thông nhưng với mức cũng rất cao, lên tới 3,4 triệu đồng và còn ít ghế. Vietjet giá 2,5-3,3 triệu đồng và còn nhiều vé.

Ngày 2/9, đường bay Hà Nội - TP.HCM, giá vé Vietnam Airlines 1,9-3,7 triệu đồng. Vietjet giá 1,5-3 triệu đồng. Bamboo Airways giá 1,5-2,8 triệu đồng.

“Nếu hành khách đi vào khung giờ tối hoặc ban đêm, giá vé sẽ rẻ hơn nhiều so với giờ cao điểm trong ngày. Ngoài ra, hành khách cần chủ động lịch trình đi lại, đặt vé sớm để lựa chọn nhiều dải vé có mức giá hợp túi tiền”, đại diện các hãng hàng không khuyến nghị.

Vào dịp nghỉ lễ 2/9, nhu cầu đi lại đến các điểm du lịch thường rất cao. Ảnh: PV/Vietnam+.

Trong 6 ngày cao điểm 29/8-3/9, Vietnam Airlines cung ứng gần 600.000 chỗ trên toàn mạng bay, tương ứng gần 2.900 chuyến, tăng hơn 100.000 chỗ so với năm trước tập trung chủ yếu vào các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM, Đà Nẵng; giữa Hà Nội, TP.HCM và Cam Ranh, Đà Lạt, Huế... và đường bay quốc tế đi Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia.

Hãng hàng không Vietjet cũng bổ sung thêm 10.000 chỗ từ 30/8-2/9 trên nhiều đường bay kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế…

Ngoài việc yêu cầu bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ, Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ đạo các hãng hàng không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, bảo đảm giá bán đúng quy định.

“Cháy vé” tàu hỏa đến Hà Nội

Với đường sắt, một số chặng như: Lào Cai, Vinh đi Hà Nội trong ngày 31/8-1/9 đều "cháy" vé dù nhà tàu đã tăng tải tối đa.

Chặng Nha Trang - Hà Nội vào ngày 31/8, toa giường nằm từ toa 3-11 hay ghế ngồi mềm chất lượng cao ở toa 1 đã kín chỗ, chỉ còn một số toa ghế mềm điều hòa và trang web chính thức mua vé tàu hỏa ghi nhận chỉ còn vài chỗ trống ở chặng này.

Chặng Huế - Hà Nội cùng ngày cũng chứng kiến công suất đặt trên 80%. Hệ thống bán vé hiển thị màu đỏ rực với cờ đỏ sao vàng (vé đã đặt) tại các khoang giường nằm trên tàu SE12, SE2, SE8. Tuy nhiên, ghế mềm điều hòa vẫn còn nhiều ở tuyến này.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt tăng cường 51 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Trong ngày 2/9, ngoài các đôi tàu chạy cố định, thường xuyên hàng ngày (4 đôi tàu/ngày), ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 7 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Ngành Đường sắt đã chuẩn bị các kế hoạch tăng cường chạy tàu trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Việt Hùng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong 3 ngày diễn ra các hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và 2/9 tàu đường sắt Bắc- Nam sẽ không đi vào trung tâm Ga Hà Nội mà sẽ dừng đón/trả khách ở Ga Giáp Bát.

Theo đó, VNR sẽ tạm dừng tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM) trong các khung giờ từ 20h10 đến 23h ngày 27/8, từ 3h đến 12h ngày 30/8 và ngày 2/9.

Trong các ngày giờ trên, tàu đường sắt Bắc - Nam sẽ dừng trả khách và đón khách tại Ga Giáp Bát thay vì Ga Hà Nội như bình thường.

Ở các khung giờ khác đến 12h ngày 2/9, tàu qua đoạn Km0+595-Km1+800 sẽ giảm tốc độ xuống dưới 10km/h để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, từ 18h30 đến 23h30 các ngày diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, VNR bố trí cán bộ, nhân viên phối hợp cùng lực lượng Công an tại đoạn tuyến từ ngõ 222 Lê Duẩn đến ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt, tuyên truyền, hướng dẫn, không để người dân đi, đứng, ngồi trên đường sắt khi các đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân.