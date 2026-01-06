Vẻ gợi cảm của 'hoa hậu phòng gym' Hàn Quốc

Ở vai trò huấn luyện viên, Park nói mục tiêu của cô không chỉ là giúp học viên cải thiện hình thể mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần. "Tôi muốn đồng hành cùng họ bằng chuyên môn tốt hơn, sự tận tâm nhiều hơn và sự thấu hiểu lớn hơn", cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Hiện tại, Park Jae-in cho biết cô muốn tập trung vào chất lượng các buổi tập và trải nghiệm của hội viên, thay vì theo đuổi các cuộc thi mới.