Vẻ gợi cảm của 'hoa hậu phòng gym' Hàn Quốc

Trong cộng đồng fitness Hàn Quốc, cái tên Park Jae-in tạo được dấu ấn riêng trong lòng người hâm mộ. Cô được biết đến không chỉ nhờ hình thể nổi bật mà còn bởi cách xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng, cá tính và không trộn lẫn với số đông.
Trước khi trở thành một huấn luyện gym chuyên nghiệp, Park Jae-in từng sở hữu nhiều chứng chỉ và thành tích trong lĩnh vực thể hình như: National League Bikini, Nabba WFF Bikini, giải nhất NABBA WFF, top 6 NABBA GPI, IFBB NPC, top 10 Direx 2023... theo Naver. Những kết quả này giúp cô sớm tạo dựng được tên tuổi trong giới chuyên môn.
Chia sẻ về cách duy trì vóc dáng, Park Jae-in cho biết cô không theo đuổi những chế độ quá khắc nghiệt mà ưu tiên sự cân bằng lâu dài giữa tập luyện và ăn uống. Thực đơn của cô khá linh hoạt, bao gồm cá, thịt bò, gà hầm sâm, thịt ba chỉ, thanh protein, trái cây và các loại hạt. Cô cũng cho phép bản thân thưởng thức pizza, mì lạnh, cơm trộn thịt sống hoặc kem ít đường vài lần mỗi tuần, đồng thời duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể quanh mức 19%.
Ở vai trò huấn luyện viên, Park nói mục tiêu của cô không chỉ là giúp học viên cải thiện hình thể mà còn nâng cao sức khỏe tinh thần. "Tôi muốn đồng hành cùng họ bằng chuyên môn tốt hơn, sự tận tâm nhiều hơn và sự thấu hiểu lớn hơn", cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Hiện tại, Park Jae-in cho biết cô muốn tập trung vào chất lượng các buổi tập và trải nghiệm của hội viên, thay vì theo đuổi các cuộc thi mới.
Song song với công việc chuyên môn, Park cũng gây chú ý bởi phong cách thời trang và hình ảnh cá nhân đậm chất gợi cảm. Trong phòng tập, cô thường chọn bra top ôm sát và quần biker short để tôn lên kết quả luyện tập. Trên kênh Instagram cá nhân với hơn 17.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh trong trang phục bikini hoặc váy tôn dáng và nhận được lượng tương tác lớn.
Chính phong cách này cũng tạo nên những luồng ý kiến khác nhau. Có người xem đó là cách Park Jae-in tự tin thể hiện thành quả lao động hình thể, người cho rằng hình ảnh gợi cảm có thể khiến công chúng chú ý nhiều hơn đến ngoại hình thay vì chuyên môn. Trước những tranh luận này, Park hầu như không lên tiếng phản hồi, mà tiếp tục tập trung vào công việc huấn luyện và xây dựng thương hiệu cá nhân theo cách riêng.
Nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng gợi cảm, Park cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác quảng cáo và làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang, thể thao và làm đẹp.
