Vay mua nhà ở xã hội tại Hà Nội có thể được hưởng lãi suất 4,8%/năm

TP Hà Nội đề xuất áp dụng lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm cho hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên và người vay mua nhà ở xã hội, thấp hơn mức 5,4%/năm mà Bộ Xây dựng đề xuất.

TP Hà Nội đề xuất người mua nhà ở xã hội được vay với lãi suất 4,8%/năm. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

HĐND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay và lãi suất ưu đãi đối với người nghèo, các đối tượng chính sách và nhóm đặc thù trên địa bàn. Một trong những điểm đáng chú ý là người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội có thể được hưởng mức lãi suất 4,8%/năm từ tháng 1/2026.

Cụ thể, theo dự thảo, nhóm đối tượng vay vốn chương trình tín dụng để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, sẽ được hưởng mức lãi suất 4,8%, tương tự nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn Trung ương và địa phương) khi vay vốn chương trình tín dụng chính sách.

Khoản vay sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội bằng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác.

Dự thảo cũng đề xuất áp mức lãi 6,6%/năm đối với hộ mới thoát nghèo và các chương trình vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Riêng cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm sẽ được áp dụng mức 6%/năm.

Trong trường hợp Chính phủ có quy định mức lãi suất thấp hơn, Hà Nội sẽ điều chỉnh để phù hợp với chính sách chung.

Liên quan đến lãi suất cho vay khi mua nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định thay thế Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó đề xuất điều chỉnh quy định về điều kiện thu nhập và lãi suất vay mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo dự thảo, các đối tượng thụ hưởng gồm người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng đề xuất giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xuống còn 5,4%/năm (thay vì 6,6%/năm hiện hành).

Về điều kiện thu nhập, với trường hợp người đứng đơn chưa kết hôn, đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận độc thân, mức thu nhập tối đa là 20 triệu đồng/tháng. Nếu người đứng đơn đã kết hôn, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng. Trường hợp độc thân hoặc đơn thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được quy định là 30 triệu đồng/tháng.