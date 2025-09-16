Vardy làm đội bóng mới đau đầu

Lão tướng người Anh chọn nơi ở quá xa so với sân tập và sân nhà của CLB Cremonese.

Vardy vừa ra mắt Serie A.

Khi gia nhập Cremonese, Jamie Vardy chọn định cư tại thị trấn Salo, bên Hồ Garda, một khu vực nhìn chung yên tĩnh và được nhiều người ưa thích hơn về phong cảnh, khí hậu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Salo không nằm trong khu vực Cremona mà cầu thủ này sẽ thi đấu và luyện tập mỗi ngày. Khoảng cách từ nhà của Vardy đến Cremonese lên đến 80 km.

Việc chọn nơi ở xa sân tập này được xem là một quyết định gây tranh cãi vì nó có thể ảnh hưởng tới khả năng hồi phục, thể lực, và thời gian nghỉ ngơi của Vardy, đặc biệt khi anh bước sang tuổi 38, nơi các yếu tố như thời gian di chuyển hoặc stress đi lại có thể làm giảm hiệu suất.

Rạng sáng 16/9, Vardy vừa có màn ra mắt tại Serie A trong trận gặp Verona. Anh vào sân từ phút 58 nhưng không có pha dứt điểm nào cho đến hết trận. Những gì cựu sao Leicester làm được chỉ là 7 lần chạm bóng, 5 đường chuyền và 1 lần thắng tranh chấp.

Tại buổi họp báo mới đây, một phóng viên hỏi Vardy rằng liệu anh còn sức để thi đấu đỉnh cao hay không. Thay vì né tránh, Vardy đáp: “Tuổi tác chỉ là con số. Miễn là chân tôi vẫn chạy được, vẫn cảm giác thanh thoát như trước thì tôi vẫn sẽ tiếp tục. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy tôi đang chậm lại".