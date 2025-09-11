Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
38 tuổi, Vardy vẫn ngạo nghễ

  • Thứ năm, 11/9/2025 11:00 (GMT+7)
Tiền đạo Jamie Vardy bộc lộ cá tính mạnh mẽ trong buổi ra mắt tại CLB Cremonese, sau khi một phóng viên đặt câu hỏi về tuổi tác và động lực thi đấu của anh.

Vardy ra mắt đội bóng mới.

Trong buổi họp báo diễn ra hôm 10/9, một phóng viên đặt vấn đề: “Ở Italy, chúng tôi thường hoài nghi về những cầu thủ gần 40 tuổi. Họ còn động lực không? Họ có đủ thể lực không? Anh sẽ đáp trả thế nào trước sự hoài nghi đó?”.

Ngay lập tức, Vardy phản pháo: “Có lẽ anh chính là một trong những kẻ hoài nghi đó. Tôi sẽ chứng minh anh sai. Với tôi, tuổi tác chỉ là con số. Miễn là đôi chân còn mạnh mẽ như trước, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Hiện tại, tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy bản thân chậm lại, vì vậy tôi sẽ cống hiến cho CLB này".

Ở tuổi 38, Vardy vừa ký hợp đồng một năm với đội bóng tân binh Serie A sau khi chia tay Leicester City vào cuối mùa trước. Vợ anh, Rebekah, cũng theo chồng sang Italy, trong khi năm người con vẫn ở lại Leicester để chờ hoàn tất thủ tục visa.

Tiền đạo người Anh thừa nhận việc thay đổi môi trường sống là một thử thách, nhưng anh rất ấn tượng với sự chào đón nồng nhiệt từ CĐV Cremonese. Sự kiện này thậm chí được so sánh với màn tiếp đón Cristiano Ronaldo khi gia nhập Juventus.

Dù đã bước sang tuổi 38, Vardy vẫn duy trì phong độ đáng gờm khi ghi 10 bàn ở mùa giải 2024/25, trong đó có 9 pha lập công tại Premier League.

