VAR thổi bùng tranh cãi về Mbappe

Tuyển Pháp bị từ chối một quả phạt đền trong chiến thắng 3-1 trước Senegal ở bảng I World Cup 2026 rạng sáng 17/6.

Tuyển Pháp bất mãn khi mất quả 11 m trước Senegal. Ảnh: Reuters.

Tình huống diễn ra ở giữa hiệp hai khi tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp có pha đột phá tốc độ vào vùng cấm Senegal. Trong nỗ lực ngăn chặn chân sút người Pháp, Sadio Mane thực hiện cú xoạc bóng khiến Mbappe ngã xuống. Ngay lập tức, các cầu thủ Pháp đồng loạt yêu cầu một quả phạt đền.

Ban đầu, trọng tài chính Alireza Faghani cho Pháp hưởng phạt góc. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, vị vua áo đen người Australia được yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình đặt bên ngoài sân.

Khi ông Faghani tiến đến khu vực theo dõi, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Pháp tin rằng đội bóng của họ sắp được hưởng một quả phạt đền.

Dù vậy, quyết định cuối cùng lại khiến tất cả bất ngờ. Sau khi xem lại nhiều góc quay, trọng tài Faghani xác định Mbappe là người chủ động tạo ra va chạm và không cho Pháp hưởng phạt đền.

Thậm chí, quả phạt góc ban đầu cũng bị hủy bỏ và được thay bằng một quả phát bóng lên cho Senegal sau khi băng hình cho thấy Mane không chạm bóng trong tình huống này.

Pha bóng Mane phạm lỗi với Mbappe. Ảnh: Reuters.

Quyết định của tổ trọng tài ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi. Trên sóng BBC, cựu tuyển thủ Scotland, Pat Nevin, gọi đây là một quyết định "vô lý".

Trong khi đó, huyền thoại Alan Shearer tỏ ra khó hiểu khi cho rằng Mane rõ ràng có tác động vào chân Mbappe từ phía sau và không thể nói tiền đạo người Pháp là người chủ động va chạm.

Darren Cann, trợ lý trọng tài từng làm nhiệm vụ ở trận chung kết World Cup 2010, cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông khẳng định đây là một quả phạt đền rõ ràng và tiết lộ nhiều trọng tài hàng đầu thế giới đã nhắn tin cho ông để bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định của Faghani.

Tuy nhiên, tuyển Pháp không phải tiếc nuối quá lâu. Chỉ ít phút sau tình huống gây tranh cãi, Mbappe đón đường chọc khe tinh tế của Michael Olise để mở tỷ số trận đấu. Bradley Barcola sau đó ghi thêm bàn thắng trước khi Mbappe hoàn tất cú đúp, góp công lớn giúp "Les Bleus" giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

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