VAR gây tranh cãi ở trận khai màn Premier League

Tổ VAR và trọng tài chính trọng tài Anthony Taylor gây tranh cãi khi không rút thẻ với trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth trận đấu diễn ra rạng sáng 16/8.

Quyết định không rút thẻ đỏ cho Senesi của trọng tài Anthony Taylor làm gia tăng tranh cãi.

Trong trận mở màn Premier League 2025/26 giữa Liverpool và Bournemouth tại sân Anfield, tình huống tranh cãi nổ ra ở giữa hiệp một, khi trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth dùng tay cản phá bóng, ngăn chặn cơ hội ghi bàn rõ rệt của tiền đạo Hugo Ekitike bên phía Liverpool.

Tình huống xảy ra ở phút 13, khi Hugo Ekitike nhận đường chuyền vượt tuyến và bứt tốc chuẩn bị đối mặt thủ môn Bournemouth. Lúc này, Senesi trong nỗ lực truy cản, vung tay chạm bóng, làm gián đoạn pha bóng.

Trọng tài Anthony Taylor lập tức thổi còi, nhưng không rút thẻ cho Senesi. Nhiều ý kiến cho rằng pha phạm lỗi này xứng đáng nhận thẻ đỏ, vì nếu không có pha chạm tay của Senesi, Ekitike sẽ đối mặt thủ môn Bournemouth.

Thế nhưng, trọng tài Taylor thậm chí không rút thẻ vàng, gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi. Tổ VAR cũng không can thiệp để trọng tài ra xem lại. Quyết định này ngay lập tức gây tranh cãi. Theo luật bóng đá của IFAB (Điều 12), hành vi cố ý dùng tay để ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt (DOGSO) phải bị phạt thẻ đỏ.

Trong trường hợp này, pha phạm lỗi của Senesi diễn ra ngay khi Ekitike chuẩn bị rơi vào vị trí một đối một với thủ môn và không còn hậu vệ Bournemouth nào khác đủ gần để can thiệp, đáp ứng đầy đủ tiêu chí DOGSO.

Trước đó, Crystal Palace cũng bị từ chối quả phạt đền mười mươi trong trận tranh Siêu cúp Anh với Liverpool vào đêm 10/8. Phút 79 trận đấu tại Wembley, trọng tài Chris Kavanagh dừng trận đấu khi nhận khiếu nại từ cầu thủ Crystal Palace về việc Alexis Mac Allister (Liverpool) để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Video làm chậm chỉ rõ tay của tiền vệ người Argentina vung quá đầu và để bóng đập vào tay. Dù vậy, trọng tài chính chỉ cho Crystal Palace hưởng quả đá phạt góc. Quyết định của ông Kavanagh và tổ VAR sau đó vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ trên mạng xã hội.