Vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý khác nhau thế nào?

Người vùng Đông Á có làn da vàng. Nhưng vàng da sinh lý và vàng da bệnh lý sẽ có biểu hiện khác nhau. Nếu thấy da dẻ xuống sắc, hãy tìm tới bác sĩ, có thể cơ thể bạn đang kêu cứu.

Khi sức khỏe có vấn đề, da sẽ sạm hơn, xỉn màu, kèm theo thâm nám. Ảnh minh họa: L.C.

“Vàng da” và “da vàng” không giống nhau đâu bạn ạ. Mặc dù chúng ta là người da vàng, nhưng chắc chắn nước da hồng hào, cǎng tràn sức sống khi còn trẻ sẽ khác làn da vàng sạm “úa màu” khi bước sang tuổi trung niên.

Hãy tưởng tượng qua ngưỡng tuổi ba mươi, làn da dần bị xỉn màu, không còn cǎng bóng mịn màng nữa mà trông như cây cỏ khô héo, liệu bạn có vui vẻ với làn da như vậy không?

Một số chị em cho rằng qua thời gian, dung nhan suy giảm tựa như viên ngọc lâu nǎm mất đi độ sáng, đó là lẽ thường tình. Nhưng liệu đây có thực sự là điều tất yếu, không thể tránh khỏi?

Thực tế không phải vậy. Từ xưa đến nay, biết bao nhà nghiên cứu y học, nhà khoa học miệt mài nghiên cứu để tìm ra bí quyết giữ gìn vẻ ngoài và sức khỏe, giúp cơ thể con người giảm thiểu tổn thương, giữ được tuổi trẻ lâu nhất có thể trong dòng chảy thời gian. Quả thật chúng ta đã thành công phần nào trên hành trình níu giữ sắc đẹp.

Xung quanh tôi có những cụ già bảy, tám mươi tuổi tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhǎn, song sắc mặt trông vẫn rạng rỡ, khiến chúng ta nhớ tới câu “hạc phát đồng nhan”, tuy tóc đã bạc phơ nhưng khuôn mặt tựa trẻ nhỏ, trông rất khỏe mạnh và phấn chấn.

Tuy nhiên, tôi cũng tùng gặp khá nhiều cô gái tuổi đôi mươi mà làn da đã chuyển màu vàng sạm, mặt mũi phờ phạc, xanh xao. Sau khi khám bệnh, quả nhiên họ hay bị đau bụng kinh dữ dội, thường xuyên mệt mỏi, cảm thấy đuối sức. Điều này chứng tỏ khí huyết bị suy nhược nghiêm trọng, can khí không lưu thông.

Tất nhiên không phải lúc nào nguyên nhân dẫn đến tình trạng vàng da cũng liên quan đến gan, nó có thể do tỳ hư, huyết hư hoặc thận hư gây ra, hoặc do can khí uất kết, can huyết không đủ.

Tóm lại, điều tôi muốn nói là vàng da chưa chắc đã liên quan đến tuổi tác, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các cơ quan nội tạng, trong đó có gan. Vì vậy, chúng ta không thể chủ quan phớt lờ mà nên tìm tới sự giúp đỡ của bác sĩ để làm rõ vấn đề, xem bản thân có cần bồi bổ gan không và nên bồi bổ thế nào, giúp làn da sớm lấy lại vẻ cǎng bóng, sáng mịn. Có vậy thể chất và tinh thần mới thoải mái, vui vẻ được.

Đôi khi tôi nói với bệnh nhân rằng: “Bạn phải chǎm sóc gan của mình thật tốt”. Họ thường trả lời: “Tôi thấy gan của tôi tốt mà, không có vấn đề gì bất thường cả”.

Người xưa có câu: “Dạ dày là cái loa, gan là thằng câm”. Dạ dày chỉ cần hơi khó chịu một chút, bạn sẽ cảm thấy đau ngay và lập tức chú ý tới nó. Nhưng gan thì khác, nó sẽ âm thầm chịu đựng mọi thứ, cho tới khi không thể chịu được nữa; lúc đó bạn sẽ thấy vùng gan đau nhói, đồng nghĩa với việc căn bệnh đã trở nên nghiêm trọng.

Vì vậy, chúng ta cần xây dựng ý thức chǎm sóc và bảo vệ gan. Khi thấy da có dấu hiệu thay đổi, đừng nghĩ đó chỉ là biểu hiện của tuổi già, hãy tự hỏi: Phải chǎng cơ quan nào đó trong cơ thể đang gặp vấn đề? Cần điều chỉnh và chǎm sóc như thế nào đây?

Khi bạn nhận thức được điều này và chǎm sóc tốt cho lá gan của mình, nếu gan khỏe chẳng cần quá tốn công chǎm chút, sắc đẹp cũng sẽ tự tới tìm bạn.