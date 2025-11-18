Văn Trường chấn thương, rời sân bằng cáng

Tiền vệ Nguyễn Văn Trường dính chấn thương, phải rời sân bằng cáng trong trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Hàn Quốc, chiều 18/11.

Văn Trường rời sân bằng cáng trong trận đấu của U22 Việt Nam.

Phút 68, U22 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi lớn khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm mạnh với một cầu thủ U22 Hàn Quốc. Tình huống diễn ra đúng thời điểm HLV Đinh Hồng Vinh đã dùng hết quyền thay người, buộc đội tuyển phải thi đấu với 10 người trong quãng thời gian còn lại.

Thời điểm Văn Trường rời sân, U22 Việt Nam đang bị dẫn 0-1. Việc chơi thiếu người khiến mọi nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trở nên gian nan hơn bao giờ hết. U22 Hàn Quốc chiếm gần như toàn bộ quyền kiểm soát bóng, đẩy đội bóng áo đỏ lùi sâu và co cụm trước vòng cấm. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh buộc phải lựa chọn phương án phòng ngự phản công, nhưng trong thế trận một chiều, những pha lên bóng của U22 Việt Nam thiếu sự sắc bén để tạo ra khác biệt.

Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn cố gắng duy trì sự tập trung ở hàng thủ. Tuy nhiên, việc thiếu một tiền vệ điều phối như Văn Trường khiến tuyến giữa gần như mất điểm tựa, nhường toàn bộ thế trận cho đối thủ. Khép lại trận đấu, U22 Việt Nam thua 0-1 trước U22 Hàn Quốc.

Hiện mức độ chấn thương của Văn Trường vẫn chưa được xác định. Trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến rất gần, bất kỳ ca chấn thương nào cũng là mối lo lớn đối với ban huấn luyện. Văn Trường vốn là nhân tố quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị giải đấu, việc anh phải rời sân sớm ở trận đấu này càng khiến U22 Việt Nam đối mặt nhiều thử thách hơn trong giai đoạn nước rút.