Kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý cuối năm ngoái đã khiến lợi nhuận cả năm 2023 của Văn Phú Invest giảm gần 6%, chấm dứt chuỗi 2 năm tăng trưởng dương liên tiếp trước đó.

Dự án Grandeur Palace Giảng Võ (Hà Nội) - sản phẩm đầu tay thuộc phân khúc hạng sang của Văn Phú Invest. Ảnh: VPI.

CTCP Đầu tư Văn Phú Invest (HoSE: VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 135 tỷ đồng và 25 tỷ đồng , đều giảm hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty lý giải do 3 tháng cuối năm 2022 trước đó là giai đoạn bàn giao chính của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu biệt thự Hùng Sơn (Sầm Sơn, Thanh Hóa), trong khi quý IV/2023 là giai đoạn công ty tập trung phát triển các dự án bất động sản tiềm năng nên không có doanh thu bán hàng.

Tuy nhiên, nhờ doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 của chủ đầu tư bất động sản này ghi nhận hơn 1.742 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ, nên lũy kế cả năm 2023, doanh nghiệp vẫn ghi nhận doanh thu đạt 1.877 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 463 tỷ đồng , chỉ giảm khoảng 13% và 6% so với năm 2022.

Dù vậy, kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý cuối năm ngoái đã khiến lợi nhuận cả năm 2023 của Văn Phú Invest đứt chuỗi 2 năm tăng trưởng dương liên tiếp trước đó.

Với kết quả trên, doanh nghiệp địa ốc này cũng mới thực hiện được 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

VĂN PHÚ INVEST GÃY ĐÀ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN Kết quả kinh doanh hàng năm của Văn Phú Invest. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 772 875 258 3057 2165 2611 2152 1877 Lãi sau thuế

22 419 435 511 307 344 492 463

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Văn Phú Invest tăng khoảng 13% so với đầu năm, đạt trên 12.500 tỷ đồng , chủ yếu đến từ chênh lệch hàng tồn kho. Hiện giá trị hàng tồn kho của nhà phát triển bất động sản này vào khoảng 3.700 tỷ đồng , tăng hơn 92% so với đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, công ty ghi nhận chi phí kinh doanh dở dang trong khoản mục hàng tồn kho với giá trị gần 3.600 tỷ đồng , bao gồm gần 1.500 tỷ đồng tại Dự án The Terra Bắc Giang, hơn 200 tỷ đồng tại Dự án Song Khê - Nội Hoàng, hơn 1.700 tỷ đồng tại Dự án Vlasta Thủy Nguyên và hơn 188 tỷ đồng tại các dự án khác.

Ngoài ra, giá trị khoản mục thành phẩm trong hàng tồn kho của công ty có giá trị hơn 100 tỷ đồng , bao gồm Dự án Vlasta Sầm Sơn, Dự án Grandeur Palace Giảng Võ và The Terra Hào Nam.

Đáng chú ý, chủ đầu tư này cũng cho biết đang có gần 83 tỷ đồng nợ xấu, bao gồm 10 tỷ đồng tại CTCP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) và hơn 11 tỷ đồng tại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Hiện tại, Văn Phú Invest đang là chủ đầu tư một loạt dự án cao ốc và khu đô thị tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra - An Hưng, The Terra - Hào Nam, Oakwook Residence Ha Noi (Hà Nội); The Terra - Bắc Giang; Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ngoài ra, chủ đầu tư này còn hiện diện tại một số dự án khu vực miền Trung và phía Nam như Khu đô thị Cồn Khương (Cần Thơ); Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình (Thừa Thiên Huế)...