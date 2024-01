Nam Long lãi ròng hơn 480 tỷ đồng năm qua

Doanh thu thuần năm 2023 của Nam Long giảm mạnh so với năm 2022, nhưng nhờ khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết và tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế chỉ giảm 13%.

Nam Long lãi ròng hơn 480 tỷ đồng trong năm ngoái. Ảnh: NLG.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) cho thấy doanh thu thuần trong 3 tháng cuối năm đạt gần 1.636 tỷ đồng , tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao khiến cho lãi gộp giảm 15%, về còn 692 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong cùng kỳ của Nam Long cũng giảm hơn một nửa về 128 tỷ đồng . Doanh nghiệp lý giải do trong quý IV/2022, Nam Long đã ghi nhận lãi từ chuyển nhượng Công ty TNHH Paragon Đại Phước.

Đáng chú ý, hoạt động liên doanh liên kết đem về khoản lãi hơn 210 tỷ đồng , tăng gần 10 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, khoản lãi này chưa thể giúp ông lớn bất động sản tăng trưởng lãi ròng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 34%, chưa đầy 290 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN CỦA NAM LONG ĐI LÙI TRONG CÁC NĂM GẦN ĐÂY Kết quả kinh doanh của Nam Long. Nguồn: BCTC NLG. Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2534 3161 3480 2546 2217 5206 4339 3181 Lãi ròng

345 535 763 961 835 1071 556 484

Lũy kế cả năm 2023, Nam Long ghi nhận gần 3.180 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt hơn 418 tỷ đồng , trong khi năm 2022 chỉ gần 25 tỷ đồng . Đồng thời, doanh nghiệp cũng cắt giảm các chi phí hoạt động, do đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ chỉ giảm 13% so với năm trước, ở mức gần 484 tỷ đồng . So với mục tiêu lãi 586 tỷ đồng đề ra cho năm 2023, doanh nghiệp mới thực hiện được 82% kế hoạch.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Nam Long đạt hơn 28.600 tỷ đồng , tăng 5% sau một năm. Phần tăng lên chủ yếu do hàng tồn kho tăng gần 17% so với đầu năm, chiếm hơn 60% tổng tài sản.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang tập trung vào hàng loạt dự án như Izumi ( 8.550 tỷ đồng ), Waterpoint giai đoạn 1 ( 3.560 tỷ đồng ), Akari ( 1.666 tỷ đồng ), Waterpoint giai đoạn 2 ( 1.603 tỷ đồng , dự án Cần Thơ ( 1.280 tỷ đồng )...

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của Nam Long đã tăng 9%, vượt 15.000 tỷ đồng . Trong đó, số tiền người mua trả trước tăng 17%, đạt hơn 3.800 tỷ đồng . Số tiền này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi doanh nghiệp bàn giao nhà cho khách hàng.

Bên cạnh đó, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng 18%, lên hơn 6.100 tỷ đồng . Cơ cấu nợ vay bao gồm khoảng một nửa là vay ngân hàng, còn lại là qua trái phiếu.