The Global City - điểm đến của những sự kiện đẳng cấp quốc tế

Khu đô thị biểu tượng The Global City thu hút gần 200.000 lượt khán giả đến tham gia 2 đại nhạc hội tầm cỡ quốc tế trong tháng 3.

Từ live concert “Sketch a rose” của Hà Anh Tuấn, đến 2 đêm concert của “Anh trai vượt ngàn chông gai”, The Global City khẳng định vị thế trung tâm mới của TP.HCM là một đô thị hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị phía đông thành phố.

Điểm đến đô thị giao thoa văn hóa, nghệ thuật

Khi những nốt nhạc đầu tiên của “Sketch a rose” vang lên, The Global City đã trở thành một không gian đô thị đậm chất nghệ thuật, nơi giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Hà Anh Tuấn cất lên cùng âm thanh hòa vang của gần 30.000 khán giả. Tại sân khấu hoa hồng đầy lãng mạn, tất cả cùng hòa quyện, đắm chìm trong thông điệp “niềm tin vào hoa hồng”, niềm tin vào những điều tốt đẹp giữa cuộc sống thường nhật, để rồi khi đêm nhạc khép lại, dư âm vẫn còn vang mãi. Đúng như những gì Hà Anh Tuấn từng chia sẻ, những trái tim hồn hậu, hào sảng, khí khái đã cùng nhau “sống lại” cảm xúc hồn nhiên nhất nơi đô thị vị nhân sinh The Global City, nơi trung tâm phồn hoa mới của TP.HCM.

Tiếp nối hai đêm nhạc lãng mạn của “Sketch a rose”, The Global City lần nữa minh chứng vị thế tâm điểm sôi động khi chào đón hơn 150.000 khán giả cùng nhau khuấy động concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Sự nhiệt huyết rực lửa, tinh thần tiên phong vượt mọi giới hạn của 33 nghệ sĩ cùng hàng trăm nghìn khán giả đã biến không gian The Global City bừng sức sống hơn bao giờ hết.

The Global City thu hút gần 200.000 lượt khán giả trong tháng 3 khi là nơi diễn ra 2 đại nhạc hội tầm cỡ.

Không chỉ mang đến không khí sôi động và bùng nổ, điểm nhấn đặc biệt của concert là khi hàng trăm nghìn người cùng nhau diện trang phục truyền thống Việt Nam, giai điệu quen thuộc của các ca khúc mang âm hưởng truyền thống vang lên đã tạo nên sự kết hợp đáng nhớ khi yếu tố văn hóa, bản sắc Việt hòa quyện trong không gian đô thị sáng tạo.

Điều này cũng là tinh thần và giá trị The Global City mong muốn mang đến cho cư dân và du khách, hiện thực hóa không gian đô thị với những giá trị bền vững, đặt yếu tố con người là trọng tâm. Tại The Global City, nghệ thuật và văn hóa không chỉ được tôn vinh mà còn được kết nối sâu sắc với cuộc sống hiện đại, mang đến những trải nghiệm độc đáo và đầy cảm hứng.

Chính bởi những yếu tố đã hiện thực hóa, The Global City trở thành điểm đến lý tưởng của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, lễ hội giải trí đẳng cấp quốc tế. Đây cũng là điểm đến của concert “Chị đẹp đạp gió” vào ngày 12/4 sắp tới, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc thú vị, trong không gian sống động và đủ đầy tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và người dân thành phố.

Trung tâm mới của những kỷ lục, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm

Không chỉ tạo nên một bức tranh đa sắc màu khi hàng trăm nghìn lượt khán giả cùng nhau diện trang phục truyền thống, The Global City còn là nơi xác lập kỷ lục Guinness cùng concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” với danh hiệu "Sự kiện quy tụ số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất" tại tuyến phố nghệ thuật Art Ave, thuộc khu nhà phố Soho.

Hàng nghìn người mặc trang phục truyền thống tham gia concert.

Sự kiện một lần nữa khẳng định vị thế của The Global City trên hành trình trở thành khu đô thị biểu tượng của khu vực. Trên hành trình đó, The Global City không chỉ là nơi tổ chức những sự kiện giải trí quy mô lớn, mà còn mang đến trải nghiệm sống đa sắc màu cho cộng đồng cư dân và khu vực lân cận. The Global City đã hiện thực hóa không gian sống hiện đại với hệ tiện ích chuẩn quốc tế, khi cư dân chỉ cần bước chân khỏi thềm nhà là có thể “chạm” đến muôn vàn tiện ích sống động và đa dạng.

Đăc biệt, hệ sinh thái tiện ích tại The Global City khi hình thành mang theo dấu ấn kỷ lục, có thể kể đến kênh đào nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á, City Park - tổ hợp giải trí và thể thao hàng đầu TP.HCM với đường đua go-kart dài ấn tượng ở Đông Nam Á, ra mắt và vận hành nhà mẫu kiêm lifestyle hub bậc nhất tại Việt Nam. Ngay tại sự kiện đếm ngược chào đón năm mới 2025, sân khấu LED lập phương lớn nhất Việt Nam cũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Nhiều kỷ lục được xác lập cho các tiện ích trong nội khu The Global City.

Những kỷ lục này không chỉ khẳng định tầm vóc của The Global City mà còn mở ra một tương lai đầy tiềm năng, nơi những giá trị mới sẽ tiếp tục được khai phá và chinh phục, hình thành phong cách sống thành thị quốc tế cho người dân và du khách. Riêng trong năm 2024, The Global City đã chào đón hơn 3 triệu lượt khách đến trải nghiệm, tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội. Đây là minh chứng cho sức hút của điểm đến hàng đầu, một không gian đô thị giàu giá trị sống, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập, vui chơi, giải trí.

Trung tâm mới đã hiện hữu, gia tăng giá trị đầu tư bền vững

Thành công của The Global City trong việc thu hút liên tiếp những sự kiện tầm cỡ và đón hàng nghìn lượt du khách đến vui chơi, trải nghiệm mỗi cuối tuần cho thấy việc kết hợp văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo là tất yếu trong việc kiến tạo không gian sống hiện đại, văn minh và có chiều sâu. Là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster+Partners, The Global City mang đến không gian đô thị quy hoạch bài bản, khi mọi tiện ích và dịch vụ được gói gọn trong bán kính 15 phút đi bộ. Đây là nơi con người được sống trong một không gian đầy cảm hứng, tận hưởng những tiện ích hiện đại và những trải nghiệm độc đáo.

Bên cạnh không gian nhà ở thấp tầng, cao tầng và hệ tiện ích đã hình thành, The Global City đang tiếp tục hoàn thiện và cho ra mắt những tiện ích đẳng cấp trong thời gian tới như trường học quốc tế Anh quốc, trung tâm thương mại mang thương hiệu quốc tế quy mô 123.000 m2, bệnh viện quốc tế... Cộng hưởng với những tiện ích sẵn có, khu đô thị hứa hẹn thu hút đến 150.000 lượt người đến đây sinh sống, làm việc, học tập, hình thành không gian đô thị sầm uất, phát triển cơ hội giao thương.

The Global City kết hợp văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo là tất yếu trong việc kiến tạo không gian sống hiện đại, văn minh và có chiều sâu.

Tọa lạc trên vị trí trung tâm phía đông TP.HCM, The Global City còn có lợi thế về không gian phát triển, đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng và kinh tế mạnh mẽ tại khu vực này. Hạ tầng giao thông đồng bộ, hàng loạt công trình trọng điểm đang triển khai mạnh mẽ như tuyến đường Liên Phường, nút giao An Phú, đường dẫn kết nối từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây... trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy tiềm năng phát triển của The Global City.

Khi mọi nẻo đường đang đổ về trung tâm mới của TP.HCM, The Global City không chỉ kiến tạo không gian sống kết nối tối ưu, gia tăng giá trị bền vững cho cư dân và nhà đầu tư, mà còn khẳng định vị thế vững chắc của đô thị phồn hoa, nơi nghệ thuật, văn hóa và phong cách sống hiện đại hòa quyện một cách tinh tế, tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn dành cho cư dân và du khách.