SOLA - 'khoang hạng nhất' của The Global City

Nếu ví The Global City là chuyên cơ quốc tế, thì SOLA - Đảo Ánh Dương là “khoang hạng nhất” với những đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

SOLA là phân khu bán đảo villa vườn duy nhất tại The Global City, với không gian sống ven sông, khép kín, mảng xanh rộng lớn cùng vườn riêng. Bên cạnh tiện ích nội khu riêng tư, cư dân SOLA còn được thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích “all in one” đẳng cấp của The Global City. Nằm ở trung tâm quận 2, đây là tâm điểm tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên, đồng thời dễ dàng hoà cùng nhịp phát triển của trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu Việt Nam.

Sự riêng tư quý giá cho cả gia đình

Không ngẫu nhiên SOLA - Đảo Ánh Dương được định danh là bán đảo villa vườn. Masterise Homes dành trọn địa thế ba mặt giáp sông duy nhất của The Global City và của quận 2 (nay là TP Thủ Đức) để phát triển dòng dự án khan hiếm này.

Riêng tư là đặc quyền dành riêng cho cộng đồng SOLA - Đảo Ánh Dương.

Dòng sông xanh ôm trọn SOLA mang đến không trí trong lành, mát mẻ, tăng cường sinh khí cho ngôi nhà. Trong phong thủy, sự luân chuyển liên tục của dòng nước cũng là nguồn cội sinh sôi của sự sống, sức khỏe, tài lộc và sự thịnh vượng.

Nhờ được bao bọc bởi công viên bờ sông, SOLA gần như trở thành khu dân cư khép kín với hàng rào mềm từ thiên nhiên. Nối liền SOLA với phần còn lại của khu đô thị là hệ thống trường học liên cấp, được bố trí lối đi riêng dành cho cư dân nhí. Tính riêng tư, an ninh của dự án được nâng tầm với dịch vụ quản lý cao cấp và hệ tiện ích nội khu riêng biệt.

Khi bước vào phân khu bán đảo villa vườn duy nhất tại The Global City, các chủ nhân SOLA sẽ thả mình vào không gian đặc quyền riêng tư và an ninh tuyệt đối của một “khoang hạng nhất”.

Sự xa xỉ của mảng xanh giữa lòng thành phố

SOLA có tỷ lệ xây dựng chỉ 25,12%, phần còn lại dành cho công viên cây xanh với tổng quy mô lên đến 25.000 m2. Cộng đồng cư dân được tận hưởng đặc quyền sống hòa mình với thiên nhiên - điều vốn xa xỉ giữa lòng đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, mảng xanh được khéo léo đưa vào không gian sinh hoạt. Mỗi căn villa đều có vườn riêng, sân thượng và ban công - nơi gia chủ có thể kiến tạo không gian xanh đa tầng theo gu thẩm mỹ và sở thích. Ban công và sân thượng cũng là điểm kết nối với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài.

Sân thượng là điểm kết nối giữa không gian sống và thiên nhiên bên ngoài.

Chuẩn mực quốc tế của khu đô thị biểu tượng

SOLA nằm trong lòng The Global City - khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam được Foster + Partners thiết kế, do Masterise Homes phát triển theo triết lý vị nhân sinh. Là “tượng đài” trong làng kiến trúc thế giới, Foster + Partners là đơn vị thiết kế Bloomberg London (Anh) - công trình nhận giải thưởng kiến trúc danh giá nhất; Apple Park (Mỹ) - tuyệt tác của kiến trúc đương đại, hay Masdar City (UAE) - một trong những thành phố thông minh đầu tiên trên thế giới.

Trong lòng khu đô thị biểu tượng của Đông Nam Á, phân khu SOLA mang tinh thần đương đại, kết hợp hài hòa giữa mỹ học và công năng. Với cấu trúc 1 trệt và 4 lầu, dự án đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ, khi các thành viên đều có không gian vừa vặn với phong cách sống của riêng mình. Những khu vực chung được đặt để giúp tăng cường khoảng thời gian chất lượng bên nhau.

Bên cạnh đó, không gian chung sang trọng như Private Dining Lounge cũng là điểm hội ngộ của cộng đồng cư dân, tăng cường sự kết nối giữa doanh nhân thành đạt, giới tri thức, nghệ thuật… Hồ bơi, khu thể thao ngoài trời, công viên bờ sông, công viên nội khu là nơi cư dân duy trì lối sống lành mạnh, tái tạo năng lượng sau ngày dài.

Đặc biệt, SOLA - Đảo Ánh Dương liền kề kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp như các khu dân cư hạng sang của Singapore hay Dubai.

SOLA - Đảo Ánh Dương nằm liền kề kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á.

Giữa trung tâm TP.HCM

Bước ra khỏi nhà riêng, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế “live - work - play” của The Global City như trung tâm mua sắm, tổ hợp giải trí - thể thao, bệnh viện, trường học quốc tế, khu nhà phố thương mại...

Tọa lạc trung tâm TP Thủ Đức, bao quanh dự án là các tuyến đường huyết mạch như Đỗ Xuân Hợp, Liên Phường, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, cư dân SOLA mất khoảng 10 phút để di chuyển đến Thảo Điền và dễ dàng kết nối quận 1, trung tâm tài chính Thủ Thiêm, sân bay quốc tế…

Khi sở hữu “vé khoang hạng nhất”, chủ nhân SOLA không cần rời xa thành phố mà vẫn có thể tận hưởng cuộc sống kết nối thiên nhiên. Với bộ sưu tập đặc quyền, dự án không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là khoản đầu tư đáng giá cho thế hệ mai sau. Khoản đầu tư này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lối sống văn minh, môi trường tinh hoa và tương lai thịnh vượng bền vững.