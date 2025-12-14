Vận hành camera AI, dân Hà Nội đội mưa rét dừng chờ đèn đỏ thẳng tắp

|
Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đưa Trung tâm Điều khiển giao thông vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông thông qua môi trường điện tử.
|
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong ngày đầu hệ thống camera AI đồng loạt vận hành, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, hình ảnh giao thông chuyển biến rõ rệt.
|
Không còn cảnh xe cộ chen lấn, đè vạch như thường thấy, thay vào đó là nhịp di chuyển chậm rãi, trật tự hơn.
|
Tại khu vực đường Cầu Giấy vào đầu giờ chiều, các tài xế mặc áo mưa nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông thay cho cảnh chen lấn thường thấy những hôm mưa rét.
|
Khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, toàn bộ xe máy và ô tô đều dừng đúng vị trí quy định, không còn hiện tượng cố vượt thêm vài mét hay tăng ga lao qua nút giao.
|
Quan sát tại các nút giao khác trên địa bàn thành phố, có thể thấy các tài xế chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát tín hiệu đèn và di chuyển thận trọng hơn. Cảnh hỗn loạn, tranh cướp đường đầy căng thẳng thường thấy dường như đã được “hạ nhiệt” trong ngày đầu vận hành hệ thống giám sát thông minh.
|
Nhiều người dân cho biết, việc nắm được thông tin hệ thống camera AI hoạt động đồng loạt khiến họ tự giác điều chỉnh hành vi của mình khi đi đường, hạn chế các lỗi tiềm như vượt đèn đỏ, đi sai làn hay sử dụng điện thoại lúc lái xe.
|
“Hôm nay tôi thấy giao thông khác hẳn mọi ngày. Ai cũng đi chậm lại, dừng xe đúng vạch. Biết là có camera AI giám sát nên bản thân tôi cũng cẩn thận hơn, không dám vội vàng hay vượt đèn như trước”, anh Thế Hưng ở phường Hà Đông chia sẻ.
|
“Trời mưa rét nhưng tôi thấy việc đi lại đỡ mệt mỏi hơn do mọi người dừng xe ngay ngắn, không chen lấn. Nếu duy trì được thế này lâu dài thì giao thông Hà Nội sẽ trật tự hơn”, một du khách nước ngoài nói.
|
Đáng chú ý, trong ngày đầu vận hành camera AI, hầu như người dân không còn lái xe máy lên vỉa hè mà kiên nhẫn xếp hàng dưới lòng đường, chờ tín hiệu đèn giao thông.
|
Từ chiều đến gần tối cùng ngày, nhiều tuyến đường lớn như Cầu Giấy, Huỳnh Thúc Kháng hay Phạm Hùng vẫn duy trì được nhịp lưu thông ổn định. Tại đường Huỳnh Thúc Kháng, cảnh các phương tiện dừng ngay ngắn trước vạch kẻ đường khiến không ít người đi bộ ngạc nhiên. Xe máy không còn ép sát nhau, các ô tô giữ khoảng cách an toàn, tạo nên hình ảnh giao thông trật tự hiếm thấy trên tuyến đường này vào giờ cao điểm.
|
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh việc phát hiện vi phạm, hệ thống còn thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, linh hoạt rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.
|
Hệ thống hiện kết hợp 132 camera giám sát PTZ có khả năng xoay, zoom mở rộng góc quan sát, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng với độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ 50 khung hình/giây). Toàn bộ dữ liệu được tự động phân tích, lưu trữ tập trung tại 20 máy chủ, thời gian lưu trữ tối đa 75 ngày, hỗ trợ phát hiện tới 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.