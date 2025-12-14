Vận hành camera AI, dân Hà Nội đội mưa rét dừng chờ đèn đỏ thẳng tắp

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc phạt nguội, mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh việc phát hiện vi phạm, hệ thống còn thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc, nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, linh hoạt rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.