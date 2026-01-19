Vấn đề của Haaland

HLV Pep Guardiola vừa đưa ra những chia sẻ gây lo ngại về tình trạng thể lực của tiền đạo chủ chốt Erling Haaland.

Haaland chơi mờ nhạt trước MU. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước thềm trận đấu gặp Bodo/Glimt tại Champions League, Guardiola xác nhận không có nhiều lựa chọn để xoay tua hàng công. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết Haaland hiện rất cần được nghỉ ngơi, song điều đó gần như không thể thực hiện vào lúc này do các phương án thay thế chưa sẵn sàng.

“Haaland là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy, giống như cần tất cả các cầu thủ khác”, Guardiola nhấn mạnh.

Cuối tuần qua, Haaland thi đấu mờ nhạt trong thất bại 0-2 của Man City trước Manchester United ở trận derby thành Manchester. Chân sút người Na Uy thậm chí còn phải tập tễnh rời sân ở giờ nghỉ giữa hiệp sau một pha va chạm với Harry Maguire và bị rút ra ở phút 80 khi không để lại nhiều dấu ấn trên mặt trận tấn công.

Guardiola tiết lộ việc Haaland phải tiếp tục ra sân là do Omar Marmoush chưa thể trở lại sau khi bận tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Trong khi đó, tân binh Antoine Semenyo lại không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League.

Nhà cầm quân 53 tuổi cũng cho biết Marmoush nhiều khả năng sẽ không cùng toàn đội sang Na Uy gặp Bodo/Glimt, đồng nghĩa Haaland tiếp tục lĩnh xướng hàng công khi trở về quê nhà thi đấu.

Với lịch thi đấu dày đặc mỗi 3-4 ngày, Man City đang phải đối mặt với bài toán thể lực nan giải, trong đó tình trạng của Haaland rõ ràng là mối quan tâm lớn nhất.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.