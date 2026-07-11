Vận chuyển vàng qua cửa khẩu, người phụ nữ bị khởi tố

Người phụ nữ bị phát hiện giấu số lượng vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng trên người khi nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Vụ việc được Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y khởi tố để điều tra.

Huỳnh Thị Mến cùng tang vật.

Ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 329,5 gam vàng từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 2/7, tại Barie số 1, Trạm Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu chủ trì, phối hợp Hải quan cửa khẩu và các đơn vị chức năng phát hiện bà Huỳnh Thị Mến (SN 1979, trú xã Pờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Mến cất giấu 4 miếng kim loại màu vàng trong túi đeo trước người, không có giấy tờ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định pháp luật.

Kết quả giám định xác định tang vật là vàng, có tổng khối lượng 329,5 gam. Kết luận định giá tài sản xác định số vàng có trị giá hơn 1 tỷ đồng .

Làm việc với cơ quan điều tra, Mến khai được một người phụ nữ tên Liễu (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển số vàng từ Lào về Việt Nam với tiền công 1,6 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, giám định và định giá tài sản, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y liên tiếp phát hiện, khởi tố 2 vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới.