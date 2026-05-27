Khởi tố đối tượng vận chuyển một kg vàng qua biên giới

Nhận vận chuyển thuê một kg vàng từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng, Nguyễn Văn Khanh bị lực lượng Công an phối hợp Biên phòng bắt giữ.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, ngụ xã Khánh Bình, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn An Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và nước ngoài, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, móc nối, đồng thời tận dụng địa hình khu vực biên giới để thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bị can Nguyễn Văn Khanh.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng Biên phòng tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 7/5/2026, Nguyễn Văn Khanh nhận lời một người chưa rõ lai lịch vận chuyển thuê một kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua ứng dụng mạng xã hội với tiền công 700.000 đồng.

Khi Khanh đang vận chuyển số vàng đến khu vực bờ sông Hậu, thuộc xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, thì bị lực lượng Công an phối hợp Biên phòng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.