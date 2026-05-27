Chiều nay, tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

HĐXX sơ thẩm sẽ ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, nhóm đồng phạm bị cáo buộc có sai phạm khiến 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gây lãng phí.

Chiều 27/5, TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo sai phạm liên quan dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bà Tiến mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo công bố của HĐXX, gia đình cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thay bà tổng cộng 24 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

8 bị cáo khác, phần lớn là cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế, cũng bị đề nghị về cùng tội danh hoặc thêm tội Nhận hối lộ. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù cho 2 tội; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, bị đề nghị 23-26 năm tù...

Trong khi, bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, mức án 8-9 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Viện kiểm sát, trong vụ án bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 88 tỷ đồng đã nhận hối lộ, sau khi trừ đi phần tiền đã chuyển cho người khác, ông này còn phải nộp lại 25 tỷ đồng , hiện đã nộp 1 tỷ đồng .

Còn bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp lại hơn 9 tỷ đồng , đã nộp hơn 3 tỷ đồng ; bị cáo Lê Thanh Thiêm phải nộp lại hơn 9 tỷ đồng , trước đó đã nộp hơn 36 tỷ đồng .

Kiểm sát viên nêu quan điểm luận tội.

Về trách nhiệm dân sự, các Kiểm sát viên cho rằng cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 803 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, cá nhân bà Tiến bị đề nghị bồi thường 108 tỷ đồng ; ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ đồng ; ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng ...

Nói lời sau cùng trước tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bày tỏ ăn năn, gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm trong công tác quản lý dẫn đến thất thoát, lãng phí tại hai dự án bệnh viện.

Bà Tiến cho rằng vụ án "là bài học đau xót" trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý vốn Nhà nước đối với các công trình y tế trọng điểm. Dù vậy, bị cáo nói phần nào được an ủi khi hai bệnh viện đã được khánh thành, từng bước đưa vào hoạt động phục vụ người dân.

"Đây là niềm vui và cũng là niềm an ủi về ước mơ xây dựng những bệnh viện mang tầm quốc tế để người dân được sử dụng", bà Tiến bày tỏ.

Cựu Bộ trưởng xin tòa vận dụng chính sách khoan hồng, giảm án tối đa cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những người có thành tích trong công tác và sức khỏe yếu.

Còn ông Nguyễn Chiến Thắng trình bày từng tham gia bộ đội tình nguyện trước khi công tác trong ngành y tế, nhưng "không may cuối đời lại để xảy ra sai phạm". Ông cho biết bản thân rất ăn năn, hối hận, quá trình điều tra luôn thành khẩn khai báo và mong được tòa xem xét khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

"Tôi gần 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều, kính mong hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nói rất ân hận khi để xảy ra hậu quả tại 2 dự án.

Theo lời ông Tuấn trình bày, ở giai đoạn đầu triển khai dự án, cách làm chưa đúng nên dẫn đến sai phạm. Bị cáo mong tòa xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước để sớm trở về chăm lo cho người thân trong những năm còn lại của cuộc đời.