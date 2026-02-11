Valentine đúng 27 Tết, cô gái sững sờ khi bạn trai tặng quất trưng nhà

Tâm Lan rất bất ngờ và thấy hài hước khi nhận được món quà độc lạ từ người yêu vào dịp Lễ Tình yêu.

Mới đây, Tâm Lan (sinh năm 2005, Phú Thọ) gây chú ý khi đăng tải hình ảnh quà Valentine độc lạ trên trang cá nhân. Không phải chocolate hay hoa hồng, món quà cô nhận từ người yêu là một chậu quất lớn.

Tâm Lan nhận được món quà độc lạ nhân dịp Valentine.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lan cho biết bạn trai hơn cô 2 tuổi, cùng quê nên cả hai gia đình đều quen biết nhau.

Ngày Valentine các năm trước, người yêu Lan đều chuyển tiền hoặc tặng một món quà nào đó. Nhưng năm nay, anh bất ngờ cho chở một cây quất cảnh đến nhà bạn gái để trưng Tết.

“Tôi nghĩ anh thấy món quà này phù hợp với không khí Tết và mang nhiều ý nghĩa khi năm mới sắp tới”, Tâm Lan chia sẻ.

Khi nhận được món quà thiết thực từ nửa kia, Lan không giấu nổi sự bất ngờ và cũng cảm thấy hài hước.

“Cây quất rất to, tôi nhìn mà xót tiền cho anh ấy. Tôi chỉ đăng lên TikTok cho vui và giữ làm kỷ niệm cho hai đứa, không ngờ bài đăng trở nên viral”, cô gái 20 tuổi nói.

Dưới bài đăng của Lan, nhiều người để lại bình luận vui: "Món quà tinh tế quá, lấy lòng được cả người yêu và phụ huynh", "Quà này chỉ người trưởng thành mới tặng thôi, chứng tỏ là người yêu bạn đã tính chuyện tương lai rồi".

Trong mắt Tâm Lan, bạn trai là người ít khi thể hiện tình cảm bằng lời, chủ yếu là hành động. "Bố mẹ tôi cũng rất thích món quà của anh ấy", cô bày tỏ.

Lan chia sẻ thêm cô và người yêu đang ấp ủ nhiều kế hoạch và dự định trong tương lai nên chưa tính đến chuyện kết hôn. Cô gái 21 tuổi đang học đại học và mong muốn học thêm 2 năm nữa để lấy chứng chỉ luật sư.

