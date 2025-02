Vai diễn gây tranh luận của Trung Ruồi

Nhân vật gia trưởng do Trung Ruồi thể hiện trong "Cha tôi người ở lại" mở ra cuộc tranh luận sôi nổi. Hai người mẹ từng bỏ con có cơ hội giải thích nhưng khó để chấp nhận.

Sau khi đưa ra góc nhìn khái quát về các nhân vật, phim Cha tôi người ở lại tập trung thời lượng cho Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ). Càng đi sâu, người xem càng thấu hiểu quá khứ đau khổ mà hai anh em trải qua. Đồng thời, bà Quyên và Liên có cơ hội giải thích qua loạt cảnh hồi tưởng.

Bên cạnh bị so sánh với bản gốc, Cha tôi, người ở lại tiếp tục là chủ đề bàn tán bởi một số nhân vật, tình tiết và sạn trong các tập mới. Tâm điểm là ông Chiến do diễn viên Trung Ruồi đảm nhận với những lời dạy bảo đầy cay đắng dành cho người cháu ruột là Việt.

Sự thật về quá khứ của Nguyên và Việt

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Cha tôi, người ở lại đưa khán giả trở về thời điểm 10 năm trước, khai thác câu chuyện mẹ con nhà Việt. Hai người lên thành phố để kiếm tiền cho bà ngoại Việt phẫu thuật. Không chỉ làm phục vụ tại quán ăn của ông Bình (NSƯT Thái Sơn), bà Quyên (NSƯT Kiều Anh) còn nhận nhiều công việc khác, nhưng chẳng thấm vào đâu so với viện phí đắt đỏ.

Thấu hiểu hoàn cảnh, ông Bình tạo mọi điều kiện, thậm chí cho mẹ con Việt vay khoản tiền lớn. Qua lời ông Chiến thì sự thật năm đó cũng được hé lộ. Vì hoàn cảnh, bà Quyên buộc lòng rời con, bỏ quê để đi làm ăn xa. Một thập kỷ qua, bà chưa một lần liên lạc hay trở về thăm con, hiện không rõ tung tích. Dẫu vậy, vì sao Việt không về sống với ông Chiến khi cả hai là ruột thịt?.

Thực tế, cậu từng về sống chung ngay sau khi mẹ bỏ đi nhưng chẳng ấm êm mà thêm cực nhọc, Việt luôn là cái gai trong mắt gia đình ông Chiến. Chấm dứt chuỗi ngày khổ cực, ông Bình nhận nuôi Việt.

Song, mỗi khi lên thăm cháu, ông Chiến lại dành cho Việt những lời lẽ khó nghe. Chứng kiến điều đó, ông Bình giận dữ, nốc rượu, đập bàn nói rằng Việt luôn ngoan ngoãn, hiếu thảo và ông Chiến không được thiếu tôn trọng như vậy.

Bữa cơm chan nước mắt khi ông Chiến lên thăm Việt.

Về Nguyên, cậu và bố đau đầu trước tin bà Liên (Thu Quỳnh) trở về. Dẫu biết trước, Nguyên vẫn bất ngờ khi thấy mẹ xuất hiện. Hội ngộ sau 10 năm, bà Liên nói phải chữa bệnh tâm lý nên bỏ bố con cậu mà đi. Giờ đây, bà Liên đã tái hôn, Nguyên có một cô em gái cùng mẹ khác cha tên là Cát Tiên. Trước nỗ lực hàn gắn, Nguyên chỉ đáp lại bằng ánh mắt căm hận, cậu không chấp nhận lời giải trích này.

Đáng nói, Nguyên vẫn còn ám ảnh về cái chết của em gái, nỗi đau nhân đôi khi bà Liên nhiều lần trách móc, đổ lỗi cho cậu trong quá khứ. Ngoài ra, bà ngoại Nguyên cũng là người cay độc khi xỉa xói không chừa một ai - từ ông Chính, ông Bình, An và Việt.

Bộ phim tạm khép lại với nước cờ hàn gắn đầu tiên từ mẹ và bà ngoại Nguyên. Cả hai dùng Cát Tiên để khiến Nguyên mủi lòng.

Vai diễn gây tranh luận

Như đã đề cập, tâm điểm thuộc về ông Chiến trong loạt khoảnh khắc ở tập 4. Dễ thấy, nhân vật này được xây dựng là người gia trưởng, giáo điều, song điều đó góp phần kiến tạo cho Việt và ông Bình. Một mặt, dù ông Chiến có nặng lời, Việt vẫn hành xử lịch sự, điềm đạm cho thấy cậu được giáo dục tốt. Mặt khác, ông Bình có cơ hội giải tỏa nỗi bức xúc, phê phán sự áp đặt thái quá từ ông Chiến.

Vai diễn do Trung Ruồi thể hiện thu hút loạt bình luận từ khán giả: "Xây dựng ông bác này chán quá. Bản gốc là người dì hiền lành, nhã nhặn, cam chịu. Người ta dạy cháu cũng nhẹ nhàng", "Tôi thích phim từ tập đầu nhưng sự xuất hiện của nhân vật Chiến khiến tôi rất ức chế".

Ngược lại, một số khán giả khác cho rằng kịch bản bám sát thực tế khi xây dựng nhân vật như vậy: "Ngoài đời cũng có nhiều chú, bác chẳng nuôi cháu bữa nào, có khi còn mâu thuẫn mà vẫn lên mặt dạy dỗ", "Chiến là chất xúc tác làm bùng nổ cao trào, khiến phim cảm xúc hơn. Dù vai này vô duyên thật, nhưng khán giả mới thấy thương bố Bình và cháu Việt hơn".

Vai diễn gây tranh cãi của Trung Ruối trong phim.

Ngoài ra, phim bộc lộ một vài hạn chế khi mắc sạn, tình tiết thiếu thuyết phục. Ở tập 6, việc bà ngoại lẳng lặng bỏ lại Cát Tiên cho Nguyên thiếu hợp lý. Trong khi ai cũng sốt sắng thì mẹ và bà Nguyên hờ hững với lý do chiêu trò để hàn gắn. Chưa kể, Cát Tiên thân thiết, yêu quý Nguyên ngay lần đầu gặp tạo cảm giác khiên cưỡng.

Xen lẫn câu chuyện đau xót là những khoảnh khắc vui đùa, yêu thương giữa ba anh em Nguyên, Việt và An. Trên trường, Nguyên gặp gỡ bạn gái khác khiến Thảo, lớp trưởng của An ghen tị. Đặc biệt, việc Nguyên tương tác, động viên An lúc chữa răng gợi nhắc về bản gốc khi hai nhân vật nảy sinh tình cảm.