Diễn viên Việt vào vai học sinh ở tuổi 28

Cha tôi, người ở lại do đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa thực hiện xoay quanh gia đình gồm nhiều thành viên không cùng huyết thống. An (Ngọc Huyền), Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) lớn lên bên nhau. Họ gắn bó, luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, bảo vệ nhau dù không chung dòng máu. Theo bản gốc của Trung Quốc, giữa nhân vật An (ở bản gốc là Lý Tiêm Tiêm) và Nguyên (Lăng Tiêu) sẽ dần nảy sinh tình cảm.