Vai diễn của Ngọc Thủy ngang ngược

Vai diễn của Ngọc Thủy trong "Bước chân vào đời" gặp phải sự chỉ trích của khán giả vì ngang ngược, ích kỷ và vô ơn.

Bộ phim Bước chân vào đời khiến khán giả tranh cãi vì các nhân vật chính bộc lộ nhiều khuyết điểm khó chấp nhận. Chị cả Thương (Quỳnh Kool) liên tục khóc trong mọi trường hợp. Chàng thiếu gia Quân hiền lành, nhu nhược. Còn cô em gái Trang (Ngọc Thủy đóng) lại gây bức xúc vì tính cách ngang bướng, ích kỷ và thể hiện sự vô ơn với cả những người từng giúp đỡ mình.

Câu chuyện bắt đầu khi Thương và Quân chia tay nhau, Quân đau khổ nên đã đến quán bar uống rượu giải sầu, Thương cũng buồn tủi khóc cạn nước mắt ở nhà. Để trả thù cho chị, Trang đã lập mưu để Diễm quyến rũ Quân. Sau đó, Diễm giả vờ như đã mang thai, yêu cầu gia đình Quân phải chi một tỷ đồng giải quyết sự việc, nếu không sẽ tới cơ quan của Quân để làm loạn, hủy hoại thanh danh của anh.

Trang bị chỉ trích vì vô ơn.

Trần Lâm (Mạnh Trường) không muốn cậu em bị lừa gạt nên đã tới gặp Trang để nhờ kết nối với Diễm. Thế nhưng, khi gặp Lâm, Trang chỉ trích Quân: "Con trai ngoan của mẹ đấy, ra ngoài là biết mặt ngay". Trong khi đó, ở những tập trước, Lâm là người đã không ít lần giúp đỡ Trang trong công việc. Anh cũng luôn khuyên nhủ cô, thậm chí đứng ra bảo vệ Trang với những đồng nghiệp xấu tính.

Khi Lâm chất vấn: "Thằng Quân nó tốt với chị em cô lắm mà. Sao cô nỡ nhìn người khác hủy hoại cuộc đời nó thế?", Trang vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình, cô không hối hận mà còn tức giận cho rằng mình đã làm đúng. Trang ngụy biện rằng Quân không tốt nên mới bị gài bẫy, nhưng rõ ràng đây là âm mưu do chính cô sắp đặt và Quân cũng không gây ra lỗi lầm gì cả.

Dù biết bản thân đã hành động quá mức, Trang ngang bướng, liên tục tranh cãi với chị gái. Khán giả bình luận Trang là người "khôn nhà dại chợ", hành động bồng bột, đem cuộc đời của người khác ra làm trò đùa. Dù Thương và Quân chia tay, Trang không có quyền gài bẫy Quân như vậy.

Trang luôn tự cho mình là đúng, không nghe người khác khuyên can.

Bên cạnh đó, Trang còn nhanh chóng ngã vào vòng tay sếp cũ là Dũng (Hoàng Anh Vũ). Dũng là tay ''cáo già'' trong việc tán tỉnh lấy lòng các cô gái. Anh không ít lần thể hiện "anh hùng cứu mỹ nhân" khi Trang gặp khó khăn trong công việc. Anh còn tự nhận đã giúp Trang trả 20 triệu đồng tiền phạt ở công ty và đưa cho Trang chiếc iPad cũ. Nhưng chỉ vì chút ân huệ nhỏ nhoi đó, Trang đã trao thân đi, bất chấp lời can ngăn của chị và em trai.

Sự sa ngã của Trang khiến người xem thất vọng. Những tập đầu phim, Trang được mô tả là cô bé thực tập sinh nhanh nhẹn, hết lòng vì công việc, khán giả đã kỳ vọng một nhân vật nữ không bị cuốn vào bi kịch tình yêu. Tuy nhiên, kịch bản phim Bước chân vào đời bị đánh giá đi vào lối mòn, xây dựng nhân vật thiếu nhất quán, chỉ có những mâu thuẫn và khó khăn chồng chất, khiến người xem mệt mỏi.