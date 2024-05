Vai của Hồng Diễm gây ức chế

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" khiến khán giả bất bình từ cách thiết lập tới diễn xuất.

Trong một chương trình truyền hình, Hồng Diễm thừa nhận vai diễn nào của cô cũng gây ức chế. Với bộ phim mới nhất Hồng Diễm tham gia là Trạm cứu hộ trái tim, không chỉ vai diễn của cô mà nhiều nhân vật khác, chẳng hạn An Nhiên (Lương Thu Trang), Mỹ Đình (Thúy Diễm) cũng khiến khán giả khó chịu.

Vai Ngân Hà do Hồng Diễm thể hiện không chỉ gây tranh luận về cách thiết lập nhân vật mà còn ở diễn xuất của nữ diễn viên. Lối thể hiện của Hồng Diễm bị khán giả chê mờ nhạt, chưa khác biệt so với những vai diễn trước.

Lý do bị chê

Hồng Diễm trước đó chia sẻ cô rất trăn trở khi nhận được lời mời từ ê-kíp làm phim. Bởi, chính Hồng Diễm cũng thấy nhân vật Ngân Hà không mới so với những gì cô từng thể hiện. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn nhận vai Ngân Hà.

Lý do là: “Qua rất nhiều suy nghĩ, cân nhắc, tôi quyết định tham gia vì muốn gặp lại ê-kíp cũ. Nhân vật này không mới so với những vai diễn trước đây tôi thể hiện. Đó là một khó khăn tôi phải vượt qua. Nhưng khi đọc kịch bản của Trạm cứu hộ trái tim và đặc biệt khi tìm hiểu kỹ về nhân vật Ngân Hà, tôi thấy vai diễn này hướng thiện, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, tính cách, hoàn cảnh sinh ra khác nhau thì mỗi nhân vật cũng có những biến cố khác nhau. Cuộc sống hôn nhân, gia đình có hàng nghìn biến cố chứ không phải lần nào cũng giống nhau. Do đó, việc so sánh nhân vật này với nhân vật trước của tôi chỉ là đánh giá chung bên ngoài thôi. Tôi tin khi xem phim, khán giả sẽ bị cuốn theo tình tiết của phim”.

Khán giả thất vọng với vai diễn Ngân Hà do Hồng Diễm thể hiện.

Trong Trạm cứu hộ trái tim, Hồng Diễm vào vai Ngân Hà. Cô kết hôn với Nghĩa (Quang Sự) nhiều năm mà không có con. Sống chung nhiều năm, Hà không hề hay biết chuyện Nghĩa tiếp xúc rồi kết hôn với cô chỉ để trả thù. Để Hà không có con, Nghĩa luôn cho cô uống thuốc tránh thai. Trong lúc đó, Nghĩa vẫn bí mật qua lại với người yêu cũ An Nhiên. Hai người thậm chí có con chung.

Sau đó, Nghĩa lật mặt, ép bố của Ngân Hà ngồi tù, còn anh ta chiếm đoạt công ty do bố vợ gây dựng suốt nhiều năm. Trong những tập gần đây, Ngân Hà với sự hỗ trợ của tình cũ Vũ (Trương Thanh Long), bà Hạ Lan (NSND Thu Hà), luật sư Quốc Vinh (Vương Trọng Trí)... nỗ lực lấy lại những gì đã mất từ tay Nghĩa nhưng chưa thành.

Trải qua rất nhiều biến cố, Ngân Hà vẫn giữ được tính cách lương thiện. Cả tính cách nhân vật lẫn sóng gió Ngân Hà phải trải qua đều khiến khán giả cảm thấy chưa mới mẻ so với những vai diễn trước của Hồng Diễm. Đặc biệt, tình tiết người vợ hiền lành bị chồng lừa dối khá giống hai bộ phim trước của cô là Hành trình công lý hay Hoa hồng trên ngực trái. Chưa kể, tạo hình như kiểu tóc, trang phục... cũng khiến Ngân Hà trông na ná những vai diễn trước.

Không chỉ một nhân vật gây ức chế

Đến hiện tại, phản ứng của khán giả dành cho phim luôn là những tranh luận. Họ chán nản khi Ngân Hà mãi chưa mạnh mẽ, quyết đoán và sắc sảo, cá tính hơn để khiến kẻ thù trả giá. Thay vào đó, cô vẫn mềm yếu, phải dựa dẫm vào những người xung quanh.

Ngoài thiết lập nhân vật, cách thể hiện của Hồng Diễm cũng khiến khán giả thất vọng. Cô từng diễn xuất tốt, đột phá và có nhiều vai ấn tượng, thành công. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, lối diễn của nữ diễn viên được cho là mờ nhạt, một màu, không có sự đột phá. Nhiều khán giả còn cho rằng trạng thái lẫn ánh mắt của Hồng Diễm trong phim lờ đờ, thiếu sự linh hoạt. Dẫn đến, khán giả luôn cảm thấy nhân vật Ngân Hà yếu đuối, buồn bã.

Trạm cứu hộ trái tim gây tranh cãi từ những ngày đầu lên sóng. Ảnh: VFC.

“Tôi thấy trong Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm đóng đạt, thoát hẳn mấy vai cũ. Đến vai này thì thất vọng, biết là tiểu thư được bố mẹ bao bọc từ bé, nhưng cứ ngơ ngác, xem ức chế thật. Đoạn gọi An Nhiên ra nói chuyện thấy khá sắc bén làm tôi cứ tưởng cô ấy thức tỉnh rồi, nhưng 2 tập sau, đâu lại vào đấy. Phim thì lan man, quanh quẩn, có khi một tuần 3 tập nhưng chẳng giải quyết được gì. Nhiều phân cảnh Hà cứ lơ ngơ như kiểu quên mất bố đang ngồi tù hay sao ấy. Phim này chỉ có mẹ Lan, An Nhiên, Nghĩa đóng đạt với hình tượng nhân vật”, một khán giả bình luận.

Khán giả khác đồng tình: “Chị Hồng Diễm đóng khung bản thân vào một dạng vai nhiều năm, không thay đổi khiến khán giả nhàm chán và lối diễn cũng vì thế đi vào lối mòn, phim sau lại kém hơn phim trước. Còn phim này bất ổn từ biên kịch”.

Ngoài Ngân Hà, nhân vật khác trong phim cũng khiến khán giả thấy bất ổn. Chẳng hạn Mỹ Đình là bạn thân của Ngân Hà. Nhân vật này gây mệt mỏi khi suốt ngày gào thét, la lối, quá ồn ào và nói nhiều. Đã ngoài 30 tuổi nhưng Mỹ Đình cư xử quá trẻ con. Đỉnh điểm khiến khán giả tức giận là khi Ngân Hà đang có khả năng giành phần thắng trong vụ kiện với Nghĩa, An Nhiên, thì Mỹ Đình lại đi bắt cóc con trai của Nghĩa. Cuối cùng để Mỹ Đình không bị An Nhiên kiện tội bắt cóc, Ngân Hà buộc phải rút đơn kiện. Hành động nông nổi vào đúng thời khắc quan trọng của Mỹ Đình được cho là quá khó hiểu, khiến tình tiết phim thêm dài dòng, lê thê.

Nhiều tình tiết được nhận xét phi logic và drama quá đà. Chẳng hạn, An Nhiên chấp nhận cho người yêu là Nghĩa kết hôn với Ngân Hà để trả thù. Trong khi đó, chi tiết Mỹ Đình bắt cóc con trai của An Nhiên gây bức xúc vì coi thường pháp luật.

Đương nhiên, một bộ phim không thể thiếu những tình tiết giả tưởng để đẩy mạch câu chuyện lên cao trào. Tuy nhiên, từ khi lên sóng đến nay, Trạm cứu hộ trái tim liên tục gây tranh luận. Chưa kể, phim đã đến tận tập 35, nhưng Ngân Hà vẫn chưa thay đổi nhiều và chưa đòi lại được bất cứ thứ gì từ tay Nghĩa, An Nhiên.