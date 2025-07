Ca khó hiểu của Rap Việt

Sau thành công của album 99%, MCK chưa có sản phẩm chính thức mới. Thay vào đó, anh tung các bản remake nhưng vẫn gây sốt thị trường âm nhạc.

MCK, một trong những rapper nổi bật nhất Việt Nam, đã “mất hút” khỏi đường đua Vpop suốt hơn hai năm kể từ album 99% (3/2023). Không sản phẩm mới, anh chọn cách trở lại bằng các bản remake “đánh úp” như Tháp drill tự do, Haru Haru và mới nhất là 2323. Dù mỗi lần ra nhạc đều gây sốt, khán giả vẫn đang đợi một MCK của những sáng tạo đột phá trở lại.

MCK làm gì sau thành công của album 99%?

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) là rapper có bước tiến xa nhất sau Rap Việt mùa 1 (2020). Rapper này vẫn còn nhiều ồn ào, tranh cãi nhưng không thể phủ nhận được tài năng của anh. MCK có flow lôi cuốn, phong cách rap melody độc đáo. Nam rapper cũng đa dạng về màu sắc âm nhạc, từ Hip-hop, R&B đến Pop, giúp anh chinh phục nhiều đối tượng khán giả khác nhau.

Đặc biệt, với album đầu tay 99% (ra mắt 3/2023), MCK càng củng cố chỗ đứng thay vì chỉ là một hiện tượng “sớm nở tối tàn” ở một game show âm nhạc. Sản phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao. 99% cho thấy những góc khuất trong MCK, về sự nghiệp, về tình yêu, về góc nhìn cuộc sống. MCK cho thấy sự trưởng thành rõ rệt ở sản phẩm âm nhạc này. Đáng nói, tất cả bài hát trong album đều đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cho thấy khán giả cũng đón nhận và yêu thích âm nhạc của MCK.

MCK là một trong những rapper được chờ đợi, chú ý nhất hiện nay. Ảnh: FBNV.

Thế nhưng, sau thành công của 99%, MCK bất ngờ “ở ẩn”. Không có sản phẩm chính thức nào được phát hành trong hơn hai năm, từ tháng 3/2023 đến hiện tại. Đáng chú ý hơn, anh gần như ngừng hoạt động trên mạng xã hội từ cuối 2024. Ở trang cá nhân có tên Hoàng Long, MCK vẫn đăng bài khá đều đặn. Nhưng riêng Fanpage có tick xanh đã ngừng đăng bài từ tháng 7/2024.

Cách MCK đăng bài trên trang cá nhân cũng không mấy giống hình tượng của một ca sĩ nổi tiếng có lượng fan đông đảo. Thay vào đó, nội dung các bài đăng có phần tự do, hơi nổi loạn, cá tính.

Cũng vì thế, MCK vướng một số tranh cãi, chẳng hạn đăng hình ảnh mặc nội y trước gương kèm dòng chữ “for my pride” khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Điều quan trọng hơn hết khiến MCK trở thành ca lạ của Rap Việt đó là sự im ắng về âm nhạc. Trong khi các rapper đồng lứa như HIEUTHUHAI hay tlinh liên tục ra sản phẩm mới, MCK lại chọn cách “im lặng” kỳ lạ, chỉ xuất hiện với các bản remake “đánh úp” không báo trước.

Sự vắng bóng này càng làm tăng sự tò mò về MCK. Liệu đây là chiến lược thông minh hay dấu hiệu của một nghệ sĩ đang chững lại, hết sức sáng tạo?

MCK vẫn hot

Là một chiến thuật hãy bị chững lại trong âm nhạc, MCK vẫn rất hot. Điều đó chứng tỏ qua độ phủ sóng của những sản phẩm ngẫu hứng được nam rapper này phát hành thời gian qua. Không có sự thông báo trước, cũng không đầu tư mạnh về hình ảnh nhưng mỗi sản phẩm đều gây sốt thị trường khi ra mắt.

Đầu tiên là Vụ nổ lớn - Không quan trọng ra mắt tháng 3/2024. Sản phẩm này có rất nhiều lý do để trở thành một “vụ nổ lớn” trên thị trường âm nhạc. Nó được làm mới về cả hình ảnh lẫn âm nhạc từ MV huyền thoại Haru Haru của nhóm nhạc đình đám Big Bang. Sản phẩm lại có sự tham gia của nhiều tên tuổi, ngoài MCK là JustaTee, Tage và Phương Ly… Cộng thêm sự hấp dẫn trong âm nhạc, Vụ nổ lớn - Không quan trọng thời điểm đó lan tỏa khắp các trang mạng kéo theo lượt bàn tán lớn. Sau hơn một năm ra mắt, MV đạt gần 14 triệu lượt xem.

Gần đây, MCK phát hành một số bản remake với nghệ danh mới là Nghiêm Tổng. Ảnh: FBNV.

Tiếp đó là Thap drill tu do được MCK tung ra vào tháng 4. Sản phẩm này được nam rapper làm mới từ Tháp rơi tự do của ca sĩ Trung Quốc LBI Lợi Bỉ. Chỉ dài gần 2 phút và không có MV đi kèm nhưng Thap drill tu do tới chiều 29/7 đạt 20 triệu lượt xem. Con số này đủ áp đảo rất nhiều sản phẩm được đầu tư chỉn chu.

Đáng nói, Thap drill tu do đã khởi xướng một trào lưu làm nhạc trong giới rapper đồng thời đánh bại Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI để leo lên hạng 1 top thịnh hành danh mục âm nhạc.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục rapper, nghệ sĩ Việt như Obito, CoolKid, Ngô Thiên Vũ (Lil Van), TEZ, RTee, Hoàng Green, RIO, Hazel, Indie.K, BAN, VSoul... đã tham gia, tạo ra hàng trăm phiên bản khác nhau, từ Tháp trap tự do, Tháp soul tự do, Trap girl tự do tới Nước rơi tự do… Trào lưu có sự hưởng ứng từ đông đảo rapper như thế ở nhạc Việt là khá ít ỏi.

Mới nhất, MCK lại làm mới Buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng M-TP. Độ thảo luận trên mạng xã hội một lần nữa thuộc về nam rapper này. Bản nhạc 2323 đạt 1,6 triệu lượt xem sau khoảng một ngày phát hành. Với lần trở lại này, những lời khen ngợi dành cho MCK không còn áp đảo rõ rệt như những sản phẩm trước.

Thay vào đó, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều cho rằng sản phẩm chưa đủ hấp dẫn. Việc đóng tune quá mức cũng là lý do khiến nhiều người nghe tiếc nuối về 2323. Dẫu vậy, độ bàn tán xoay quanh tác phẩm này vẫn chứng tỏ MCK càng ở ẩn lại càng bí ẩn và được quan tâm.

Ngoài các bản remake, MCK cũng góp giọng trong sản phẩm của một số đồng nghiệp, điển hình là Mộng Yu của AMEE phát hành năm 2024.

MCK là một hiện tượng hiếm có của rap Việt: vừa tài năng, vừa “ngông”, nhiều ồn ào tranh cãi nhưng vẫn tạo trend. Các bản remake như Tháp drill tự do hay 2323 cho thấy khả năng “xào nấu” tài tình, nhưng cũng đặt anh trước áp lực phải vượt qua cái bóng của 99%. Với sự vắng bóng trên mạng xã hội và chỉ xuất hiện qua các sản phẩm “đánh úp”, MCK đang chơi một ván cờ bí ẩn. Liệu anh đang ủ mưu cho một album mới hay tiếp tục “chơi đùa” với các bản remake.

Với tài năng và sự nhạy bén, MCK hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao, nhưng câu hỏi lớn là: Anh sẽ chọn cách nào để khẳng định mình. Trong khi đó, khán giả vẫn đang chờ đợi một MCK của những sáng tác đột phá, như cách anh từng làm với Chìm sâu hay Tại vì sao.