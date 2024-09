Vai con trai ông trùm phim giờ vàng gây chú ý

Trong những năm trở lại đây, Duy Hưng trở nên quen mặt với khán giả phim Việt giờ vàng. Anh đảm nhận những dạng vai giang hồ dữ dằn như Hoàng "mặt sắt" trong Người phán xử (2017), Nghĩa "bảo kê" của Quỳnh búp bê (2018), Việt "sói" trong Mê cung (2019) và mới đây là Khương “liều” trong Độc đạo.

Duy Hưng từng chia sẻ có lẽ ngoại hình có chút "gồ ghề" nên thường được đạo diễn tin tưởng giao cho dạng vai này.

Tuy nhiên, Duy Hưng trên màn ảnh không chỉ dữ dằn hay hầm hố. Ở anh còn có nét hài duyên dáng và chính cái duyên dáng đó không ít lần khiến khán giả bật cười. Minh chứng là nam diễn viên từng có những câu thoại trong phim gây sốt mạng xã hội.

Độc đạo, tác phẩm mới nhất Duy Hưng tham gia, gây chú ý với một cốt truyện lôi cuốn và sự xuất hiện của loạt diễn viên thực lực như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam...

Chuyện phim kể về những ân oán trong giới giang hồ, cùng với đó là hành trình điều tra, truy bắt của lực lượng cảnh sát hình sự.

Duy Hưng vào vai Khương “liều” - quý tử của ông trùm băng đảng một thời Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải). Vì nhìn trước nguy cơ bị đàn em phản bội, Lê Toàn đã sớm “rửa tay gác kiếm” để bảo vệ an toàn cho vợ con.

Sau nhiều năm được bình yên, đàn em ngày xưa của Lê Toàn quay trở lại nhằm lôi kéo ông vào một vụ vận chuyển ma túy. Lê Toàn rõ ràng không muốn, song để bảo vệ vợ con, ông vẫn giả vờ làm theo nhằm đưa toàn bộ kẻ thù lên vành móng ngựa.

Trong chuyến hành trình đó, bí mật về thân thế của Hồng (Doãn Quốc Đam), người con nuôi và cũng là người anh mà Khương “liều” hết mực yêu mến được hé lộ, rằng Lê Toàn và đám đàn em của ông có liên quan đến cái chết của bố Hồng năm xưa.

Khương “liều” mất mẹ từ sớm, tính cách của anh cũng tàng tàng từ đó. Anh luôn làm theo ý thích, cư xử bất chấp những chuẩn mực xã hội. Cũng vì vậy, Khương “liều” trở thành cơn “đau đầu” của người bố Lê Toàn và anh trai Hồng.

Bên cạnh đó, Khương “liều” không hề quan tâm đến tiền tài hay quyền lực, anh hành động chỉ để tìm kiếm niềm vui. Anh như một đứa trẻ không muốn lớn, và dưới sự bảo bọc của bố và anh trai, Khương “liều” cũng tin rằng mình không cần phải lớn.

Cái hay của Độc đạo nằm ở việc mỗi nhân vật đều có những âm mưu và toan tính riêng, để rồi từ đó, lợi ích của họ bị chồng chéo lên nhau, họ bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, tiền tài và hận thù. Song từ đó, phim hấp dẫn nhưng cũng không kém phần nặng nề.

Tuy nhiên, Khương “liều” thì khác. Anh nằm ngoài vòng xoáy trên, trở thành cái tên đem đến những phút giây thoải mái cho khán giả. Khương “liều” liều lĩnh nhưng ngây ngô, ăn nói bỗ bã nhưng không làm điều ác, hầm hố nhưng đôi khi cũng hài hước quá đỗi.

Một nhân vật độc đáo, đem đến tiếng cười một cách tự nhiên, và chính diễn xuất linh hoạt giữa sự cọc cằn và dí dỏm của Duy Hưng khiến Khương 'liều" được yêu thích. Trong phim, không ít những khoảnh khắc của nhân vật khiến khán giả thích thú, như cảnh anh vội vàng đi cứu anh trai dù chưa kịp mặc quần áo, hay những câu thoại gây “sốt” mạng xã hội như “mu te”, “mấy con lợn nhựa”.

Trước đây, màu sắc hài từng được Duy Hưng thể hiện trong Gara hạnh phúc với vai Trung "trâu".

Với Độc đạo, Duy Hưng có thêm một vai diễn thú vị khác. Dù Khương “liều” chưa phải là một vai xuất sắc, song nó cũng tạo thêm ấn tượng trong lòng khán giả.

Tại lễ trao giải Cánh Diều vừa qua, Duy Hưng đã nhận giải Nam chính xuất sắc mảng phim truyền hình, với vai diễn Trí trong phim Người một nhà (2024). Đây có thể xem là bước tiến trong sự nghiệp của nam diễn viên, một sự công nhận của giới chuyên môn dành cho nỗ lực của anh.

Vai Trí, dù có nhiều nét diễn tương đồng với các vai diễn trước đây của Duy Hưng, nhưng mặt khác cũng có thêm nhiều điểm mới mẻ, đặc biệt trong những phân đoạn giàu cảm xúc giữa Trí và em trai.

Trí là nhân vật có tính cách phức tạp, song cũng sống tình cảm. Và Duy Hưng, với sự thấu hiểu tâm lý nhân vật cùng khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế, đã thành công trong việc đưa nhân vật đến gần hơn với khán giả

Chính vai diễn này cũng đánh dấu bước phát triển của Duy Hưng, một sự trưởng thành về cảm xúc cũng như hoàn thiện hơn trong diễn xuất.

Và sự trưởng thành đó được thể hiện rõ nét trong Độc đạo. Trong tập 12 của phim, phân cảnh ông trùm Lê Toàn qua đời đã lấy nước mắt của khán giả. Diễn xuất của Duy Hưng và Doãn Quốc Đam được khen ngợi.

Một Khương liều lĩnh đến mức được thiên hạ đặt cho cái tên Khương “liều”, đã chẳng thể đứng vững trước cửa phòng bệnh. Nước mắt đi cùng sự bất lực khi chứng kiến cha qua đời. Một cảnh ở bệnh viện, một người rời xa cõi đời trước sự chứng kiến của những người thân, một khung hình dễ gây ồn ào nếu diễn viên không tiết chế và cảm xúc không đúng điểm rơi.

Tuy nhiên, Duy Hưng, cùng với Doãn Quốc Đam, đã có một phân cảnh khá ấn tượng, được khán giả bàn luận nhiều những ngày qua.

