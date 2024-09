Cảnh ông trùm qua đời trong 'Độc đạo' gây bàn tán

Qua 3 tập gần nhất, Độc đạo gây chú ý với màn tái ngộ kịch tính giữa hai ông trùm Quân "già" (Vĩnh Xương) và Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải). Đáng nói, cuộc trò chuyện chất chứa nỗi lòng của Hồng (Doãn Quốc Đam) khiến ông Toàn qua đời.

Với một phân đoạn ngắn ngủi, số phận Hồng thay đổi hoàn toàn, anh vừa là con mồi hấp dẫn trong mắt Quân "già", vừa là quân cờ giá trị với lực lượng cảnh sát.

Trước cuộc gặp mặt giữa các ông trùm, Hồng nỗ lực thuyết phục Khương tới làm lành với Lê Toàn, một hành động đầy toan tính. Theo đó, anh khuyên Khương chủ động xin lỗi bố, đi kèm món quà là một chiếc tẩu mới chứa máy ghi âm bí mật. Chưa kể, cuộc trò chuyện sau đó giữa Hồng và ông Toàn không vui vẻ khi anh liên tục hỏi khéo về quá khứ của bố nuôi.

Chờ Quân "già" tới điểm hẹn, Dương (NSƯT Hồ Phong) báo tin cho Lê Toàn về một kẻ ẩn danh đang điều tra về cuộc sát hại 20 năm về trước. Theo cuộc trò chuyện qua máy ghi âm, Hồng biết chắc một điều rằng ông Toàn có câu trả lời mà anh muốn.

Chẳng mất nhiều thời gian để Quân "già" nhận được cái bắt tay đầy thiện chí từ Lê Toàn. Bàn chuyện chính xong, ông Toàn bày tỏ nguyện vọng được chung mâm với Quân "già" và Hưng "khẹc" lần cuối sau khi phi vụ kết thúc. Dẫu vậy, khán giả cho rằng ý đồ của Lê Toàn có phần lộ liễu, nhằm đặt dấu chấm hết cho các ông trùm, tránh hậu họa cho gia đình sau này.

Tâm điểm thuộc về tập 12, Hồng có cuộc trò chuyện nảy lửa với Lê Toàn. Theo đó, ông tiết lộ cho Hồng biết về sự việc năm xưa, song thuyết phục anh cần chú tâm cho hiện tại. Ông Toàn nhấn mạnh việc Hồng là người kế thừa di sản, là mục tiêu mà đám xã hội đen hướng tới. Chỉ cần khéo léo hợp tác cùng lực lượng công an, Hồng có thể chấm dứt mối hiểm họa từ Quân "già" và đàn em.

Song, cuộc trò chuyện đã khiến Lê Toàn lên cơn ho dữ dội, ôm ngực rồi gục ngã. Trong giây phút cuối, ông Toàn xin lỗi Hồng vì hành động năm xưa, sau tất cả ông vẫn yêu thương Hồng như con đẻ. Có được sự thật, Hồng đã phải trả một cái giá quá đắt.

Với tổng số 60 tập phim, việc Lê Toàn qua đời ở tập 12 khiến nhiều khán giả tranh luận. Một số khán giả đưa ra giả thuyết cho rằng ông Toàn chỉ giả chết và sẽ quay trở lại như một cú twist bất ngờ. Tuy nhiên, số khác cho rằng ông đã thực sự ra đi và biến cố này giúp Hồng, Khương có bước chuyển mình trong các tập sau.

Bình luận về tình tiết này, nhiều khán giả khen diễn xuất của Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam và Duy Hưng. Đây được cho là phân cảnh cảm xúc nhất sau 12 tập.

"Xem đến đoạn này mình xúc động quá. Vừa xem vừa khóc, nhất đoạn bác sĩ cấp cứu mà đau lòng", "Thương Khương quá, người thì mất rồi, chỉ còn người ở lại với đau buồn", "Sau hôm nay Hồng bắt đầu đấu trí với Quân 'già' đây"... là một số bình luận từ khán giả.

Những tập tiếp theo, việc Lê Toàn qua đời sẽ thay đổi cục diện giữa ba bên là băng đảng xã hội đen, anh em Hồng, Khương và lực lượng cảnh sát hình sự. Mọi sự chú ý đổ dồn vào Hồng trong việc bảo vệ cơ ngơi mà ông Toàn để lại, đồng thời đưa Quân "già" và đàn em ra vành móng ngựa, Chưa kể, dàn nhân vật bí ẩn như Tuyết, Dúng "kính" hay Long sẽ ít nhiều gây khó dễ cho Hồng.

Chuyên mục giải trí giới thiệu tập truyện ký Cuộc chiến cam go do Trung tá Phạm Cánh Quân thực hiện. Cuốn sách là những câu chuyện được ghi nhận khi tác giả chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Ở cuốn sách hơn 300 trang này, tác giả khái quát sinh động các chất gây nghiện lâu đời cho đến các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết những vụ án ma túy li kỳ mà ở đó nhiều nhân vật chính đã được nhắc tới trên báo chí một thời.