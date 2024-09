'Độc đạo' của Doãn Quốc Đam có gì?

Nối tiếp thương hiệu Cảnh sát hình sự, phim Độc đạo được chú ý sau 3 tuần phát sóng. Thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Phạm Gia Phương và Trần Trọng Khôi, bộ phim dài 60 tập khắc họa chân thực về công cuộc phòng chống tội phạm nơi rừng thiêng nước độc.

Với kịch bản gồm nhiều tuyến truyện, Độc đạo sở hữu dàn diễn viên thực lực như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Hồ Phong, NSƯT Nguyệt Hằng, Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng, Bảo Anh hay Duy Hưng. Riêng nhân vật Hồng là vai nam chính hiếm hoi của Doãn Quốc Đam sau nhiều năm đảm nhận tuyến phụ.

Trọng tâm của Độc đạo xoay quanh Hồng (Doãn Quốc Đam), chàng trai mang trong mình quá khứ bi kịch. Biến cố lớn đã cướp đi cha mẹ của Hồng, anh có một cậu em trai ruột, song đã thất lạc nhiều năm. Thấy tình cảnh đáng thương, bà Mộc (NSƯT Nguyệt Hằng) thuyết phục chồng là Lê Toàn (NSƯT Hoàng Hải) cưu mang anh. Trong nhà, Hồng còn có mối quan hệ thân thiết với Khương (Duy Hưng), con riêng của Lê Toàn.

Bị phản bội bởi đàn em trong giới xã hội đen, Lê Toàn quyết định hoàn lương, mở công ty kinh doanh. Đảm nhận vai trò giám đốc là Hồng, anh không chỉ quán xuyến tốt công việc kinh doanh, mà còn am hiểu, yêu thương mảnh đất và con người nơi đây. Ngoài ra, Hồng có mối quan hệ tốt với công an địa phương.

Bình yên chưa được bao lâu, Dương "cơ bắp" (NSƯT Hồ Phong), đàn em năm xưa, bất ngờ xuất hiện thuyết phục Lê Toàn giúp chuyển hàng cấm. So với Khương ham chơi, khờ khạo thì mục tiêu của Dương là Hồng, cánh tay phải của Lê Toàn.

Quá trình tiếp xúc, Hồng có cơ hội lật mở những bí ẩn về nguồn gốc xuất thân của mình. Bởi ông Toàn không thể trao cho Hồng sự thật, anh buộc phải bắt tay với Dương, dấn thân vào hang cọp. Tại đây, anh nắm được nhiều thông tin giá trị từ hai ông trùm Quân "già" (Vĩnh Xương) và Hưng "khẹc" (NSƯT Chí Trung). Đây là mắt xích quan trọng giúp lực lượng công an triệt phá đường dây ma túy này.

Tập 9 vừa phát sóng đánh dấu sự khởi đầu cho màn giằng co Hồng giữa lực lượng công an và ông trùm Quân. Trong khoảnh khắc hồi tưởng, Hồng nhận ra chỉ vài tháng sau khi bố mất là công ty Toàn Lâm thành lập, làm dấy lên hoài nghi về bố nuôi. Tâm điểm là khoảnh khắc Hồng đối mặt Quân "già", lúc này ông ta đóng giả đầu bếp để tìm hiểu anh.

Ngờ vực ông Toàn khiến cho Hồng trở về tình cảnh năm xưa, bơ vơ không nơi nương tựa, không biết tin tưởng vào ai. Dẫu cho Hồng chỉ khao khát "sự thật", song những tập tới anh sẽ vướng phải nhiều rắc rối, vượt qua thử thách để đạt được mục đích.

Thực tế, câu chuyện về cuộc chiến chống lại cái "chết trắng" đã quen thuộc với khán giả, song Độc đạo tạo ra sự độc đáo, thu hút nhờ sở hữu nhiều tuyến truyện đan xen, lớp lang cho các nhân vật. Cuộc đấu trí giữa cảnh sát hình sự và băng nhóm tội phạm kịch tính theo diễn biến từng tập phim.

Đảm nhận vai chính, Doãn Quốc Đam dần thuyết phục khán giả qua từng tập phim. Với Hồng, bản lĩnh, mưu trí đã tạo cho anh sự khôn khéo bất kể tình huống ra sao. Đáng nói, Hồng là nhân vật có nội tâm phức tạp, là điểm kết nối giữa các nhân vật, đồng thời là dấu hỏi bí ẩn nhất.

Tuy nhiên, với một nhân vật tâm lý phức tạp như Hồng, khán giả chờ đợi nhiều hơn nữa ở diễn xuất cũng như các phân đoạn cao trào, đắt giá. Đây có lẽ cũng là áp lực không nhỏ của Doãn Quốc Đam khi nhận vai này.

Vai diễn Lê Toàn của NSƯT Hoàng Hải cũng được khán giả khen ấn tượng. Nhiều năm rời bỏ giới xã hội đen, ông Toàn vẫn là "con cáo" đầy toan tính và cẩn trọng. Vai Khương "liều" của Duy Hưng đậm chất giải trí là một trong những yếu tố giúp phim "hot" trên mạng xã hội thời gian qua. Thậm chí, không ít khán giả so sánh nhân vật này với Phan Hải của Người phán xử.

Độc đạo vấp phải một số hạn chế khi sử dụng ánh sáng, màu sắc thiếu hài hòa. Phần âm thanh tiếng động chưa ổn định khiến một số phân cảnh khó theo dõi hội thoại giữa các nhân vật.

Hiện tại, trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả vẫn bàn tán sôi nổi về trích đoạn trong các tập phim. Chủ đề được đa số khán giả tranh luận là việc "ai thiện, ai ác", nhân vật nào là cảnh sát chìm, ai mới là ông trùm quyền lực nhất. Theo đó, bộ 3 nhân vật Dũng "kính", Tuyết và Long đang là tâm điểm chú ý. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Dũng và Tuyết khi cả hai chưa bộc lộ động cơ rõ ràng.

Chuyên mục giải trí giới thiệu tập truyện ký Cuộc chiến cam go do Trung tá Phạm Cánh Quân thực hiện. Cuốn sách là những câu chuyện được ghi nhận khi tác giả chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Ở cuốn sách hơn 300 trang này, tác giả khái quát sinh động các chất gây nghiện lâu đời cho đến các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết những vụ án ma túy li kỳ mà ở đó nhiều nhân vật chính đã được nhắc tới trên báo chí một thời.